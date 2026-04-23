La FMF presenta el nuevo modelo de la Liga MX para convertir al futbol mexicano como los mejores torneos de Europa

Después de finalizar el Clausura 2026, los dueños de los 18 equipos de la Liga MX se reunieron en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para discutir sobre los cambios que tendrá el futbol mexicano para la siguiente campaña y en ellos entra el nuevo modelo al estilo de las mejores prácticas de las ligas europeas.

“La Asamblea autorizó un nuevo modelo de Gobierno Corporativo de la Liga MX, resultado de un proceso iniciado en 2024 y desarrollado a lo largo de 2025 y 2026 con la participación de los 18 clubes y asesoría de firmas de abogados especializadas en derecho deportivo y corporativo”, se puede leer en el comunicado.

Esta decisión y reorganización corporativa es con el fin de “trazar el camino para convertir a la Liga MX en una liga global, más competitiva en lo deportivo y más eficiente en lo comercial”.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/J3b0LYwOdJ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 23, 2026

La Liga MX también amplió el tiempo de transferencias nacionales

Otro de los temas que se tocaron en la junta de dueños de la Liga MX fue sobre las transferencias de jugadores para la siguiente campaña, ya que la organización decidió incrementar el número de días para el mercado de fichajes nacionales.

Así que los equipos que quieran hacerse de los servicios de un futbolista de otro club de la Liga MX tendrán unas cuantas horas más para cerrar la transacción y registrar al jugador, además de que se eliminaron las cinco transferencias adicionales por institución y ahora serán ilimitadas.

Por otro lado, los equipos que cuenten con jugadores menores de edad pero con contrato profesional tendrán la oportunidad de realizar compras y ventas del mismo para unirlos a sus filas, así que será un momento importante para los jóvenes de cambiar de aires.

Así marcha la cardiaca #TablaGeneral. ¡Les recuerdo que fue la penúltima jornada! 😱@Chivas sigue de líder, aplausos para los Rojiblancos. 🔴⚪️



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Atlante llega a la Liga MX para reemplazar al Mazatlán

En la misma junta de dueños se dio a conocer oficialmente la llegada del Atlante a la Liga MX, un equipo que se podría considerar histórico en el futbol mexicano y que lleva años peleando en la liga de ascenso, pero por la desaparición del mismo no habían logrado llegar a la máxima categoría.

Los Potros de Hierro tomarán el lugar que deja vacante el Mazatlán, después de que Grupo Salinas decidiera vender al equipo a los dueños del Atlante, para de esta forma darle paso a los azulgranas que vuelvan a estar en Primera División.

El Atlante, como lo confirmó Mikel Arriola, disputará sus partidos de local en la cancha del Estadio Banorte, compartiendo este recinto con el América y el Cruz Azul en la próxima campaña.

DCO