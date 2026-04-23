¡IMÁGENES SENSIBLES! Torero Andrés Roca sufre una de las más terribles cornadas (VIDEO)

Andrés Roca Rey vivió uno de sus peores momentos como torero, ya que este jueves en la Feria de Abril de Sevilla vivió momentos de angustia cuando intentó hacer una estocada, pues el toro al que tenía enfrente lo alcanzó a agarrar y darle una fuerte cornada en la pierna derecha.

El oriundo de Perú tuvo que ser atendido de inmediato y recibir ayuda para salir de la plaza e ir directo a un hospital para curar su herida; lamentablemente, su participación en Apizaco ya está en riesgo, a pesar de que fue hace algunos días cuando se confirmó su aparición en este evento.

Todo este suceso ocurrió cuando el torero peruano quería entrar a matar al quinto ejemplar de este día de la ganadería Toros de Cortés, pero de un momento a otro, la cara de los asistentes cambió completamente cuando el animal logró embestir a Andrés Roca Rey y zangolotearlo por unos segundos en el aire.

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🇪🇸🐂😨 El torero Andrés Roca Rey ha sido corneado de gravedad durante su actuación en la Plaza de Toros de la Maestranza, Sevilla, en una sobrecogedora cogida que ha dejado un parte médico de pronóstico muy grave: presenta una fuerte cornada con dos trayectorias de 20 y 15… pic.twitter.com/h0ohuxnUao — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 23, 2026

Este es el estado de salud de Andrés Roca Rey tras su cornada en la Feria de Abril de Sevilla

El incidente en la Feria de Abril de Sevilla ha dejado gravemente lesionado a Andrés Roca Rey, ya que el Soleares de 526 kilos logró contactar al torero y generarle una herida profunda de 35 centímetros en la pierna derecha, por lo que tuvo que acudir de inmediato al hospital para ser intervenido quirúrgicamente, ya que

Todo esto ocurrió en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, donde la herida por asta de toro generó preocupación en la afición. Esta terrible cornada se dio días después de que Morante de la Puebla sufriera una herida parecida, aunque en este suceso el toro embistió al torero en el recto.

Aún no se ha dado el reporte médico oficial del peruano, ya que se encuentra bajo revisión y en recuperación tras ser intervenido por los médicos para cerrar la herida que le generó el toro.

DCO