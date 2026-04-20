¡Alerta! Así fue la cornada que sufrió el torero Morante de la Puebla; su estado de salud es delicado (VIDEO)

El español Morante de la Puebla sufrió una brutal cornada en la Feria de Abril en Sevilla.

El torero español José Antonio Morante de la Puebla sufrió una impresionante cornada en el recto mientras se llevaba a cabo el festejo de la Feria de Abril, en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, motivo por el cual fue trasladado de emergencia al hospital y su pronóstico es “muy grave”.

El diestro andaluz fue cornado por un astado en el momento en el que hacia el intento de fijar con el capote al toro de la ganadería de Hermanos García Jiménez. Morante quedó tendido boca abajo sobre el ruedo y se puso la mano en la que sufrió la cornada.

🚨🇪🇸 MORANTE DE LA PUEBLA, EN ESTADO MUY GRAVE TRAS CORNADA



El torero José Antonio Morante de la Puebla sufrió una cornada de aproximadamente 10 cm con perforación en el recto durante una corrida en Sevilla.



Fue intervenido de urgencia y el parte médico lo reporta en estado muy… pic.twitter.com/X6882W54lb — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 20, 2026

Poco tiempo después, llegaron las cuadrillas en su auxilio para llevarlo de inmediato a la enfermería de la plaza de la Real Maestranza de Sevilla.

“Muy grave” el estado de Morante de la Puebla

El servicio médico de la enfermería de la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla detalló una “herida por asta de toro en el margen anal posterior con una trayectoria de unos 10 centímetros”.

El parte médico, a cargo del cirujano Octavio Mulet, señaló que el pronóstico del torero José Antonio Morante de la Puebla es “muy grave”.

La seriedad de la herida se debe a que el animal lesionó parcialmente la musculatura esfinteriana y provocó una perforación de 1.5 centímetros en la cara posterior del recto.

Los cirujanos encargados de la operación de Morante de la Puebla llevaron a cabo un exhaustivo lavado de la zona y procedieron a la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, además de que colocaron drenajes con el objetivo de evitar infecciones.

¿Quién es Morante de la Puebla?

José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de la Puebla, es uno de los principales referentes del toreo contemporáneo.

Tiene 46 años de edad, pues nació el 2 de octubre de 1979 en La Puebla del Río, Sevilla. Es una figura clave de la tauromaquia en la actualidad debido a su reservada personalidad, su estilo clásico y su capacidad para generar admiración y polémica.

Morante de la Puebla debutó como novillero en 1994 y tomó la alternativa tres años después. Ha tenido brillantes temporadas, las cuales incluyen faenas en reconocidas plazas como Bilbao o Madrid.

EVG