¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos de la Jornada 16 del Clausura 2026 de este martes 21 de abril?

La Jornada 16 de la Liga MX comienza este martes 21 de abril con cuatro partidos.

La Jornada 16 de la Liga MX, la penúltima del Torneo Clausura 2026, se pone en marcha este martes 21 de abril con cuatro partidos, destacando entre ellos el duelo entre León y América, un partido clave para dos de los ocho clubes que pelean por los tres boletos restantes para la Liguilla.

Las Águilas derrotaron al bicampeón Toluca y con ello recuperaron oxígeno. Ahora visitan a una Fiera enrachada con cuatro victorias consecutivas, todas desde que el argentino Javier Gandolfi asumió la dirección técnica del club luego de la salida de Nacho Ambriz.

Por su parte, Pumas y Cruz Azul, ya clasificados a la Fiesta Grande, buscan escalar posiciones. Los auriazules reciben a unos Bravos que matemáticamente tienen ligeras esperanzas, mientras que La Máquina visita a un Querétaro que también tiene pocas posibilidades de clasificar.

Transmisiones Juegos Liga MX Martes 21 de abril

Querétaro vs Cruz Azul

Hora: 19:00

Estadio: Corregidora

Transmisión: FOX y FOX One

Pumas vs Bravos

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y Vix

Monterrey vs Puebla

Hora: 21:05

Estadio: BBVA

Transmisión: Vix

León vs América

Hora: 21:06

Estadio: León

Transmisión: FOX y FOX One

Se entrena y después se viaja. 🦅🔜 ✈️ pic.twitter.com/hAVCEpCzTD — Club América (@ClubAmerica) April 20, 2026

América visita a León en un partido a matar o morir

El encuentro entre León y América acapara los reflectores en el comienzo de la Jornada 16 del Clausura 2026, pues ambos tienen la misma cantidad de puntos y pelean por un lugar en la Liguilla.

Las Águilas marchan sextas de la clasificación con 22 unidades, misma cosecha de La Fiera, que aparece dos lugares abajo por tener peor diferencia de goles que los de Coapa.

Con un partido por jugar después de éste, una derrota para América o León podría significar su eliminación del campeonato. Los azulcremas solamente ganaron uno de sus siete compromisos más recientes en la cancha del León.

Cruz Azul, a componer el rumbo ante Querétaro

A pesar de que ya está clasificado a la Liguilla, el Cruz Azul enfrenta al Querétaro con la necesidad de poner fin a una racha de ocho partidos sin ganar entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón no gana desde el 10 de marzo, cuando superó 3-2 a Monterrey en cotejo de octavos de final del certamen de la Concacaf. En el Clausura 2026, La Máquina no conoce la victoria desde la Jornada 10, en la que goleó 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc.

EVG