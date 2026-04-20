La polémica charla de Antonio Mohamed con André Jardine que compromete al entrenador del América (VIDEO)

Las cosas terminaron mal entre André Jardine y Antonio Mohamed en el duelo entre América y Toluca en el Estadio Azteca. Sin embargo, se reveló un video de las polémicas palabras que el Turco le dijo al entrenador brasileño antes del arranque del partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Ten la tranquilidad, en este club cuando están las cosas malas son malos, se olvidan rápido de todo”, fueron las palabras que Antonio Mohamed le dijo a André Jardine momentos antes del silbatazo inicial, en alusión a la crisis que actualmente viven los de Coapa, misma que se acentuó tras su eliminación en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

La advertencia de Mohamed a Jardine sobre su continuidad en el América pic.twitter.com/ow1okkt7CO — Javier Vaca (@alejovelasco_mx) April 20, 2026

La respuesta de André Jardine a Antonio Mohamed

André Jardine tomó de buena manera el consejo de Antonio Mohamed minutos antes del juego en el Estadio Azteca, por lo que le agradeció al Turco su consejo y le deseó éxito en la búsqueda del Toluca por conquistar el trofeo de la Concacaf Champions Cup.

“Ahí estamos. Gracias por tus palabras y suerte en la Conca (sic)”, fue la breve respuesta del timonel del América, que se impuso 2-1 a los Diablos Rojos, actuales bicampeones de la Liga MX.

Las palabras que Antonio Mohamed le dijo a André Jardine fueron en alusión a que en el América la exigencia siempre es alta, lo que el vivió en carne propia en el 2014, cuando estuvo al frente del club capitalino, al que guió al título de la Liga MX en su segundo torneo, tras lo cual dejó el timón por conflictos con la directiva, por lo que su partida de la institución no se dio de la manera deseada, pese al trofeo obtenido.

Antonio Mohamed pierde la cabeza y hace gesto obsceno hacia Jardine

El juego entre América y Toluca en el Estadio Azteca acabó con los ánimos encendidos luego de la expulsión de Helinho en los momentos finales del mismo, lo que desató una pelea campal entre futbolistas de ambos equipos.

Los cuerpos técnicos de los dos clubes tampoco reaccionaron de la mejor manera, y Antonio Mohamed le hizo un gesto obsceno a André Jardine, con el cual recordó que lo venció dos veces como estratega del Toluca, en la final del Clausura 2025 de la Liga MX y en el Campeón de Campeones 2024-2025.

“Dos veces te co..”, fue la polémica frase que el Turco Mohamed dijo mientras gesticulaba y miraba hacia el entrenador del conjunto azulcrema y a su cuerpo técnico.

EVG