Antonio Mohamed y la seña obscena contra el América por la que se ganaría una fuerte sanción (VIDEO)

El partido entre el América y el Toluca quedó manchado por la tremenda trifulca que se suscitó en los minutos finales del cotejo, aunque una de las imágenes que se volvió viral en redes sociales fue la de Antonio Mohamed haciendo un gesto obsceno contra el cuerpo técnico de las Águilas.

Antes de que Helinho viera la tarjeta roja, los ánimos subieron de tono en las bancas de los dos equipos. Al final, ‘El Turco’ Mohamed le dijo a una persona del cuerpo técnico que van dos veces que les gana una final, aunque el gesto fue llevarse las dos manos a los genitales.

Esta acción fue captada claramente por las cámaras de la transmisión del encuentro, así que en caso de una investigación por parte del Comité Disciplinario, Antonio Mohamed podría llevarse una fuerte sanción como la que recibió Efraín Juárez cuando celebró tras el empate con Cruz Azul.

"2 Veces te cogí"



Mohamed a Andre Jardine. En efecto es Liga MX 🚬 pic.twitter.com/C0TSS3Zdit — Hugol ^^ (@Hugol343) April 19, 2026

Varios jugadores recibirán fuertes sanciones tras el América vs Toluca

Además de Antonio Mohamed, varios jugadores más podrían llevarse una fuerte sanción por lo ocurrido en la cancha del Estadio Azteca entre el América y el Toluca, pues no solo fueron empujones, ya que también existieron golpes entre ellos.

El primero que está en el ojo del huracán es Helinho, por quien inició todo el problema; el brasileño golpeó cerca de la cara a Alejandro Zendejas y, llegando al túnel de los vestidores, volvió a pelearse con Henry Martín.

Hablando del delantero del América, él también podría recibir un castigo, ya que al momento de ver a Helinho bajar las escaleras a los vestidores, comenzó a reclamarle por su acción contra Alejandro Zendejas; por lo mismo, el brasileño se volvió a calentar y quiso irse a los golpes con Henry Martín, otro que podría recibir una fuerte sanción.

Henry Martín está lesionado y es el que empezó la pelea en el túnel JAJAJAJAJA pic.twitter.com/RNBP4t0pgF — Roberto Haz (@tudimebeto) April 19, 2026

América y Toluca tienen dos partidos más en la temporada

La temporada regular del Clausura 2026 está llegando a su fin y, tras el partido de ayer en la cancha del Estadio Azteca, el América y Toluca ya solo tienen dos encuentros más para definir su lugar en la tabla general de la clasificación.

Las Águilas de André Jardine se medirán en la siguiente fecha al León, equipo que ha mejorado su nivel futbolístico desde la llegada de Javier Gandolfi y que se encuentra en el séptimo escalón de la clasificación. El último encuentro de los azulcremas en el torneo será ante el Atlas.

Por su parte, el Toluca se verá las caras con el Mazatlán a mitad de semana y el último compromiso de los Diablos Rojos en el certamen será ante el León.

DCO