Helinho pierde la cabeza, protagoniza pelea en el túnel del Estadio Azteca e insulta a un fan (VIDEO)

Helinho fue expulsado del partido entre el América y el Toluca en el final del segundo tiempo y se desató un conato de bronca en el campo de juego; sin embargo, una hora después del final del encuentro, un video en redes sociales se volvió viral por la pelea que tuvo el brasileño con el cuerpo técnico del América.

En las imágenes se puede ver a Helinho y el hijo de Antonio Mohamed intentó meterse a la puerta que lleva a los vestidores del América; afortunadamente, la seguridad del Estadio Azteca logra retener al jugador y al cuerpo técnico del Toluca para meterlos del lado que les corresponde ir, aunque antes de eso existieron golpes, empujones y gritos.

Lamentablemente, un aficionado detrás del cristal le gritó de cosas a Helinho y le hizo una seña obscena; el futbolista respondió pegándole al cristal y mostrando el mismo dedo, aunque el fanático seguía diciéndole a Helinho que se encararan y se fueran a los golpes.

Veamos cuánto tiempo duran estos nuevos accesos en el estadio Banorte.

Hoy ya se estaban peleando con Helinho jajaja. pic.twitter.com/qf2aJNL5XO — J a v i e r ➐ (@Javier26ms) April 19, 2026

Helinho podría recibir dura sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol

Helinho es el claro ejemplo de todo lo que está mal en el deporte, ya que golpeó a Alejandro Zendejas en la cara antes de irse a los vestuarios y en su camino se hizo de palabras, empujones y casi golpes con personal del América en el túnel del estadio.

Por estas acciones, el futbolista brasileño podría recibir una dura sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pues además de pelearse con sus compañeros de profesión, también hizo una seña obscena en contra de un aficionado en el túnel que lleva a los vestidores.

Será en las próximas horas o días que la FMF publique el comunicado donde informen cuál será la sanción para Helinho, que puede ser desde un castigo económico o partidos de suspensión, aunque en estos casos podrían aplicar las dos cosas por la magnitud de sus actos.

Henry Martín está lesionado y es el que empezó la pelea en el túnel JAJAJAJAJA pic.twitter.com/RNBP4t0pgF — Roberto Haz (@tudimebeto) April 19, 2026

Henry Martín fue el que inició toda la bronca con Helinho

A pesar de que Helinho es el futbolista que más sale en el video, Henry Martín también tuvo que ver en este pleito, ya que el delantero del América fue el que inició el conato de bronca contra el jugador del Toluca.

En el video se puede ver cómo Henry Martín sale del lado de los vestidores del América a reclamarle a Helinho sobre el golpe que le dio a Alejandro Zendejas; en ese momento, el brasileño y parte del cuerpo técnico se vuelven a encender y comienzan los empujones en el túnel del estadio.

Tanto el hijo de Antonio Mohamed como otra persona de su equipo salen en defensa de Helinho y se puede ver al personal de seguridad del Estadio Azteca y a algunas personas del Club América intentando detener a Henry Martín; aunque ya era tarde, el brasileño ya estaba encaminado a pelearse con el yucateco. Henry Martín podría recibir también una sanción; habrá que esperar el veredicto de la FMF.

DCO