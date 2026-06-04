Entre lágrimas, André Jardine se despide del América, pero promete volver al nido | VIDEO

André Jardine se despidió del Club América luego de tres años al frente del primer equipo. En conferencia de prensa el entrenador brasileño aseguró que las Águilas le cambiaron la vida y ,entre otras cosas, no cierra las puertas a regresar para una segunda etapa.

Jardine reveló en conferencia de prensa que después de quedar eliminado en la Liguilla del Clausura 2026 analizó su continuidad. El estratega dio que un sentimiento de cansancio lo hizo tomar esta decisión, cortando los rumores de una relación rota con la directiva.

“El torneo no terminó de la manera que queríamos, después del partido (ante Pumas) lo fuimos digiriendo, pensando en el futuro. Fue creciendo en mi un sentimiento que debíamos pensar la continuidad por el desgaste de tres años al frente de un club con la exigencia del América”, dijo.

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Jardine explicó que “el desgaste era grande, con los jugadores, con directiva y es normal en clubes grandes, más cuando pasamos a no lograr los objetivos”.

El estratega sudamericano dejó un tricampeonato de Liga MX y seis trofeos en total en las vitrinas del equipo, al cual dejó las puertas abiertas para un regreso, diciendo “no adiós, sino hasta luego”, asegurando que habrá un segundo capítulo en donde conquistarán más cosas juntos.

“Parece una ruptura abrupta, pero fue pensada y calculada. Es un cierre de una primera etapa dejando objetivos por concretar, pero la segunda etapa será con otra energía y momento, con más hambre”, indicó.

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👏La afición del América se hizo presente para despedir el técnico tricampeón. Entre lágrimas, cánticos y acompañado de sus seis títulos fue como el estratega brasileño da las gracias a su afición



📹: @Diegocod23 pic.twitter.com/qGbHp1Ff2L — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 4, 2026

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FGR