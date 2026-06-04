Lotería Nacional devela billete conmemorativo de la Selección Mexicana a siete días del inicio del Mundial 2026

A una semana exacta del comienzo del Mundial 2026, se llevó a cabo la develación del billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020 de la Lotería Nacional, el cual distingue precisamente a la Selección Mexicana, que el próximo 11 de junio abre el torneo contra Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca, denominado Ciudad de México durante el torneo.

El evento tuvo lugar en el Teatro de la Lotería Nacional y estuvo encabezado por Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. También estuvo Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF.

Durante su intervención, Mikel Arriola resaltó ante la presencia de los medios de comunicación que México será el primer país en recibir por tercera vez el evento más importante en la historia de la humanidad.

“Siéntanse muy orgullosos porque vamos a tener el evento más importante de la humanidad en nuestro país”, señaló en su intervención el comisionado de la FMF.

Por su parte, Gabriela Cuevas hizo énfasis en que del 11 al 19 de julio todos los mexicanos “seremos anfitriones, seremos locales”.

La directora general de Lotería Nacional indicó que “es un orgullo develar un billete conmemorativo a la Selección Mexicana de futbol”, pues “pocas cosas nos unen como el futbol”.

Al final del evento, Mikel Arriola entregó un jersey del Tricolor a Gabriela Cuevas y a Olivia Salomón, quién a su vez le dio al presidente de la FMF una serie de mensajes de buenos deseos para los dirigidos por Javier Aguirre, de parte de clientes de la Lotería Nacional.

A mediados de abril, la Lotería Nacional, en conjunto con Panini, lanzó un álbum especial para celebrar el Mundial 2026.

El fotolibro hace un recorrido por las dos ediciones previas del magno evento que se realizaron en nuestro país, las correspondientes a 1970 y 1986, además de que también se honra a la Selección Mexicana Femenil de 1971, que en calidad de anfitriona terminó subcampeona de aquel certamen efectuado en territorio nacional.

¿Dónde son los partidos de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana jugará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en territorio nacional, dos en el Estadio Ciudad de México y uno en el Estadio Guadalajara.

El Tricolor enfrenta a Sudáfrica el 11 de junio en el primer partido de la justa tripartita en el Coloso de Santa Úrsula, donde el próximo 24 de junio mide fuerzas ante Chequia en el cierre de actividades del Grupo A.

El único cotejo de México en la casa de las Chivas está programado para el 18 de junio, cuando sea vea las caras con Corea del Sur en la segunda jornada del certamen.

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FGR