América vence al Toluca en el Estadio Azteca y rompe racha de siete encuentros sin conocer la victoria

El América sorprendió al Toluca en su partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 al llevarse la victoria por marcador de 2-1 con un doblete de Brian Rodríguez para sumar tres puntos a su cuenta en su pelea por un puesto en la liguilla del futbol mexicano.

Las Águilas comenzaron el partido un tanto flojo, ya que le cedieron la esférica a los Diablos Rojos y comenzaron a sufrir por ratos con las embestidas del equipo de Antonio Mohamed; sin embargo, en la recta final del primer tiempo, los azulcremas lograron abrir el marcador y poner contra las cuerdas al bicampeón.

Fue al minuto 44 de juego cuando los delanteros del América se juntaron en campo rival e Isaías Violante le cedió la número cinco a Brian Rodríguez, quien desde los linderos del área sacó un disparo raso cruzado al poste más lejano de Luis García para levantar a la afición de su butaca.

América marca primero ⚽🔥



Brian Rodríguez adelanta a las Águilas ante Toluca con disparo raso que termina en gol @David_AMM#SabadoFutbolero por @MiCanal5, TUDN y @VIX pic.twitter.com/3P48eWZFIt — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 19, 2026

Llegó el descanso y la afición se notaba contenta por el resultado que estaba obteniendo su equipo, ya que este era un encuentro de preocupación por cómo venía el América en sus últimos cotejos.

Sin embargo, cinco minutos después de que arrancó la parte complementaria, Alejandro Zendejas le dio la pelota a Brian Rodríguez; el uruguayo condujo la esférica unos metros y, antes de llegar al área, sacó un potente disparo inatajable para Luis García y con el que puso el 2-0 parcial en el electrónico.

El tiempo siguió su marcha y el Toluca no encontraba por dónde hacerle daño al América, ya que Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja estaban realizando un estupendo trabajo en la defensa para detener las embestidas de los Diablos Rojos.

¡Salió un RAYO de la pierna de Rayito! ⚡🇺🇾



Aquí está el segundo del doblete de Brian Rodríguez con el @ClubAmerica esta noche. 🦅💛#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #AMETOL pic.twitter.com/sDyYXGugH4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 19, 2026

Aunque al minuto 53 de juego el Toluca tuvo una oportunidad a balón parado desde la punta de la izquierda, Alexis Vega mandó el balón al corazón del área y Miguel Vázquez, en su intento de despejar la pelota, terminó mandando la de gajos al fondo de las redes, para darle el primer gol de la noche al equipo choricero.

André Jardine realizó unos cambios en los que se encontraba ‘La Pantera’ Zúñiga, quien fue figura en este partido, pero por cometer el oso de la temporada, el colombiano llegó solo al área, se quitó al portero y, al momento de definir con el arco abierto, mandó la pelota por un costado de la portería, ganándose las burlas de la afición.

Al final, el partido quedó un tanto manchado por el conato de bronca que se presentó después de que Helinho vio la tarjeta roja; el brasileño no se fue sin antes soltarle unos manotazos en la cara a Alejandro Zendejas, mientras que los compañeros de estos dos se hacían de empujones y palabras con sus rivales. El América llega a 22 unidades y se coloca en la sexta posición de la tabla general.

DCO