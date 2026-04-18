¡EL OSO DEL TORNEO! La Pantera Zúñiga comete grosera falla sin portero en el América vs Toluca (VIDEO)

Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga tuvo el tercer gol del América en sus pies; se quitó al portero de encima, iba solo frente al marco del Toluca y, al momento de disparar, el delantero colombiano se cayó y terminó mandando la esférica por un lado de la portería, ganándose las burlas de la afición.

Esta jugada fue completamente de la ‘Pantera’ Zúñiga y este gol hubiera sido de gran ayuda para la confianza del delantero colombiano, ya que no atraviesa un buen momento; sin embargo, después de esta acción, muchas personas lo quieren fuera del club.

Cabe recalcar que también la afición de las Águilas recordó la falla de Kalusha Bwalya hace ya algunos años en un partido del América, comparando cuál fue peor, aunque lo que se sabe es que esta es la falla del torneo.

¡Contragolpe fallido de Raúl "Pantera" Zúñiga (Club América) ante C.D. Toluca y la cabina de TUDN USA (@pacogonzaleztv, @Carlos8Reinoso [?] y @RusoZamogilny) le recuerda el Kalusha; partido ante C.D. Toluca pic.twitter.com/DdZLmL8WEQ — lilboimx (@lilboimx) April 19, 2026

André Jardine decidió jugar sin delantero centro contra el Toluca

Parece que André Jardine encontró la alineación perfecta para lo que resta del torneo, ya que en el partido ante el Toluca el América se vio mejor en la cancha, aunque el brasileño decidió jugar sin delantero centro esta noche en el Estadio Azteca.

Al momento de presentar las alineaciones, Jardine sorprendió al no mandar al Pato Salas o a ‘La Pantera’ Zúñiga en el eje del ataque, sino que ocupó a Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Raphael Veiga haciendo movimientos constantes para desestabilizar la defensa de los Diablos Rojos.

Fue hasta el segundo tiempo que el técnico azulcrema decidió sacar del campo al ‘Rayito’ para meter a Raúl Zúñiga y la historia ya la conocemos: el delantero colombiano fallando con el arco abierto el tercer tanto de la noche para las Águilas.

América 🦅 vs 👺 Toluca



De calentaron los ánimos en las bancas.



Antonio Mohamed se hizo de palabras con parte del staff de América, y tras un minuto, el incidente fue controlado. pic.twitter.com/apIw2XVpLQ — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 19, 2026

América terminó venciendo al Toluca en el Estadio Azteca

A pesar de que al final del encuentro sufrieron durante varios minutos, el América logró mantener el resultado a su favor para llevarse la victoria sobre el actual campeón de la Liga MX, aunque el resultado pudo ser mejor si ‘La Pantera’ Zúñiga no hubiera fallado esa oportunidad frente al marco.

El equipo de André Jardine llegó a 22 unidades en la tabla general y puede pelear por un puesto en la liguilla del futbol mexicano; será importante que ganen sus últimos dos cotejos para asegurar un mejor lugar en la tabla general del Clausura 2026.

Los últimos dos cotejos de las Águilas en el torneo serán ante el León y Atlas, dos clubes que también están en busca de un puesto en la fiesta grande del futbol mexicano, así que no será nada sencillo llevarse los tres puntos.

DCO