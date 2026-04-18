América tiene tres grandes nombres para reemplazar a André Jardine y sería cuestión de tiempo

André Jardine, entrenador del América, en el duelo ante Puebla en el Clausura 2026

El Club América se encuentra en un mal momento y parece que el principal responsable para la afición y hasta para la directiva es André Jardine, por lo que ya se estaría planteando reemplazarlo. Se dice que en Coapa ya hay tres nombres principales como candidatos.

De acuerdo con información de Carlos Ponce, director general de Récord, el América tiene a Matías Almeyda, Guillermo Almada y Diego Alonso como los posibles estrategas que pueden llegar al banquillo azulcrema.

Matías Almeyda mientas dirigía en España al Sevilla ı Foto: Especial

“Armaron tres carpetas, tres candidatos incluso ya sondeados: Guillermo Almada, no gustó arriba el perfil; Diego Alonso, finalista como opción y Matías Almeyda, principal candidato”, dice el comunicador en sus redes sociales.

Con lo dicho, el argentino Matías Almeyda es el principal candidato para comandar la nueva era del América. El Pelado viene de tener una estancia corta y poco fructífera con el Sevilla de España. Por ahora se encuentra sin equipo y suena en Coapa.

La segunda opción es la de Diego Alonso, entrenador que también ya tiene experiencia en el futbol mexicano, campeón de la Liga MX con Pachuca y de la Concacaf Champions Cup con los Tuzos y Monterrey. La Concachampions es el torneo que se le niega a las Águilas desde hace 10 años.

André Jardine, DT del América, tras quedar eliminado por el Nashville SC de la Concacaf Champions Cup 2026 ı Foto: Mexsport

Y por último está Guillermo Almada, quien se dice no gusta su perfil en los directivos del Club América, por lo que es la opción más lejana para llegar como reemplazo de André Jardine, quien hizo tricampeón de liga al equipo, pero no pudo ganar nada internacionalmente.

André Jardine dijo luego del compromiso ante el equipo de la MLS que no tiene pensado renunciar pese a que ya van siete oportunidades diferentes en donde las Águilas quedan eliminadas de un certamen internacional a su mando.

“Imagino dos cosas de cerrar un ciclo. Una es cuando la dirección ya no cree en nuestro trabajo, Baños o el patrón; tienen todo el derecho. Esta silla es pesadísima, pertenece a ellos, deben tener un entrenador en que confíen, con toda confianza de que está a la altura”, dijo en conferencia de prensa.

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