André Jardine asegura que el América sigue con vida en la Liga MX tras empatar con Cruz Azul (VIDEO)

El América logró un resultado un tanto agrio para la afición contra el Cruz Azul, ya que el 1-1 se suma a la seguidilla de partidos del América sin encontrar una victoria, aunque para André Jardine esto significa que las Águilas siguen con vida en el torneo.

“Sensaciones de que cuando enfrentas a este equipo que pelea por el título también y ves que juegas de igual, creo que nos damos cuenta de que América está vivísimo en el torneo; los resultados de hoy dejan muy claro que en este momento y en mi visión no hay ningún equipo favorito al título”, comentó André Jardine.

Además, el entrenador azulcrema dejó en claro que el objetivo es “tratar de clasificar entre los ocho, porque es un torneo que empieza prácticamente de cero, y creo que estos equipos que entran van a tener sus chances de pelear por el título”.

André Jardine lleva seis partidos sin ganar con el América

El presente del América comienza a preocupar a la afición azulcrema porque no es el tipo de nivel futbolístico al que los tenía acostumbrados André Jardine durante los tres torneos que dominaron el futbol mexicano.

En los últimos seis encuentros de las Águilas, el técnico brasileño no ha podido conseguir una victoria en el certamen, ya que se suman cinco empates y una derrota, que fue ante los Pumas por marcador de 1-0 en Ciudad Universitaria.

Los empates fueron ante Philadelphia Union, Tigres, Santos, Nashville y Cruz Azul, así que desde el 15 de marzo del 2026, el América no sabe lo que es ganar un encuentro tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

🚨🦅Aquí la respuesta de porqué salió Rodrigo Dourado del terreno del juego… problemas físicos.



📍Creo que eso fue parte de no co seguir los tres puntos hoy🦅 pic.twitter.com/KPwZjy57JL — Edgar Morales (@edddgarm) April 12, 2026

¿Cuándo es el próximo encuentro del América en la temporada?

El América aún tiene posibilidades de pelear por un título en la temporada, ya sea a nivel nacional o internacional, ya que siguen con vida en la Concacaf Champions Cup y pelean por un puesto en la liguilla del Clausura 2026.

El siguiente cotejo de las Águilas en la temporada será este martes 14 de abril cuando reciban al Nashville en la cancha del Estadio Azteca para disputar el encuentro de vuelta de la Concachampions ante el equipo de la MLS, partido que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

Cabe recalcar que, después de este encuentro, el América se despide del Estadio Ciudad de los Deportes y vuelve a la que es su casa desde 1966, para disputar los partidos que restan en la campaña.

DCO