¿Se va? André Jardine habla sobre su futuro en América y deja un mensaje revelador tras perder ante Nashville

El Club América tuvo una dura eliminación en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup luego de perder en su casa, el Estadio Azteca, 1-0 ante el Nashville SC de la Major League Soccer, lo que despertó rumores de una posible salida de André Jardine.

En este contexto el estratega brasileño habló sobre su futuro en el cuadro de Coapa, dejando claro que él no tiene intenciones de dejar el banquillo azulcrema luego del fracaso en la Concacaf Champions Cup, torneo que el América no gana desde hace 10 años y que a Jardine se le ha negado una y otra vez.

▶ #Video | Se consumó el fracaso azulcrema y así despidió la afición del América a sus futbolistas



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“Imagino dos cosas de cerrar un ciclo. Una es cuando la dirección ya no cree en nuestro trabajo, Baños o el patrón; tienen todo el derecho. Esta silla es pesadísima, pertenece a ellos, deben tener un entrenador en que confíen, con toda confianza de que está a la altura”, inicio su mensaje en conferencia de prensa.

América salió abucheado por su afición luego de perder ante el equipo de la MLS. Los torneo internacionales como Concachampions y Leagues Cup son el ‘coco’ de los emplumados, además que perdieron la oportunidad de ir al Mundial de Clubes, todo ello bajo el mando del sudamericano.

“La segunda sería si el grupo no se conecta más conmigo; no es exactamente así, mi relación con la dirección o el grupo, son dinámicas. Mañana es un día importante, debemos de hacer el análisis. Si siento el respaldo de ambas partes, es posible seguir, cuando no lo sienta, no seguiré”, comentó.

▶ #Video | Termina el primer tiempo y los jugadores del América se van entre abucheos al vestidor. América 0-0 Nashville



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Para Jardine su ciclo en Coapa terminará cuando no sienta conexión ni respaldo de sus jugadores, o cuando la gente arriba de él tome la decisión que es momento de seguir caminos separados. Agregó que se vienen días complicados, de hacer análisis y de evaluar la situación.

“Cuanto más alto el puesto dentro de una empresa, más responsabilidad tiene. Es un día que todas las personas del América tienen responsabilidad, yo soy una de ellas, de estar a la altura de los objetivos, pesa. Vienen días difíciles para mí”, indicó.

Para terminar el tricampeón de la Liga MX dijo que escuchará a los líderes de la plantilla, quienes estaban destrozados después de no poder obtener el pase a semifinales de la Concacaf Champions Cup.

“Los líderes del grupo, la responsabilidad en el vestidor, también por el funcionamiento, estaban destrozados, dolidos y deben estar haciendo sus reflexiones. Mañana los escucharé, vienen días duros, no tendremos tanto tiempo, ya viene un partido importante”, sentenció.

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