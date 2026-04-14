América revela el precio de los boletos contra el Toluca en el Estadio Azteca; ¿más baratos?

América revela el precio de los boletos contra el Toluca en el Estadio Azteca

El Club América anunció el precio de las entradas para el partido ante el Toluca, duelo correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se realiza el sábado 18 de abril.

La duda respecto a los boletos es si serían más baratos de lo que fueron ante Cruz Azul, en donde se encontraron precios escandalosos que terminaron por alejar a un sector de los aficionados.

En redes sociales el equipo de Coapa compartió que la entrada más barata cuesta 400 pesos y la más cara 1,800. Además que hay zonas que tienen promoción de 4 boletos al precio de 3.

La Jornada 15 es de local, ¡vayamos juntos! 👊



J15 ⚔️ América vs. Toluca

💳 Preventa Azulcrema: martes 14, de 10:00 a 14:00 horas.

🎟️ Venta general: a partir del miércoles 15.

🚨 PROMO: boletos 4x3 en zonas específicas.



¡Pintemos el Estadio Banorte de amarillo! 🏟️💛 pic.twitter.com/9vTDJPoL1X — Club América (@ClubAmerica) April 14, 2026

Precio de los boletos América vs Toluca

Zonas con promoción 4x3

Alto Norte - $400

Alto Sur - $400

300 Preferente - $800

300 Cabecera - $800

100 Cabecera - $800

100 Plus Norte - $1,200

100 Plus Sur - $1,200

Zonas sin promoción

Alto Lateral - $700

300 Lateral - $1,000

200 Platea - $1,000

Palcos Club - $1,800

Este martes hay preventa azulcrema y preventa Banorte. La venta general inicia el miércoles 15 de abril. La venta es por internet mediante el servicio Fanki.

¿Cuándo es el próximo encuentro del América en la temporada?

El América aún tiene posibilidades de pelear por un título en la temporada, ya sea a nivel nacional o internacional, ya que siguen con vida en la Concacaf Champions Cup y pelean por un puesto en la liguilla del Clausura 2026.

El siguiente cotejo de las Águilas en la temporada será este martes 14 de abril cuando reciban al Nashville en la cancha del Estadio Azteca para disputar el encuentro de vuelta de la Concachampions ante el equipo de la MLS, partido que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

Cabe recalcar que, después de este encuentro, el América se despide del Estadio Ciudad de los Deportes y vuelve a la que es su casa desde 1966, para disputar los partidos que restan en la campaña.

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