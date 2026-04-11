Así fue el GOLAZO de Pato Salas en el Clásico Joven en el regreso del América al Estadio Azteca (VIDEO)

El América llegó al Clásico Joven en peor lugar que el Cruz Azul en la tabla general, pero este tipo de partidos es diferente y el equipo de André Jardine fue el primero en anotar en la cancha del Estadio Azteca gracias al canterano ‘Pato’ Salas.

El dorsal ‘33′ de los azulcremas se desmarcó de buena forma dentro del área de la Máquina y con la asistencia de Alejandro Zendejas desde la banda derecha, el delantero mexicano remató de cabeza al primer poste de Andrés Gudiño para conseguir el primer gol en el Coloso de Santa Úrsula tras su reapertura.

Cabe recalcar que, el último gol en el Estadio Azteca antes de que cerrará sus puertas para la remodelación el autor fue Henry Martín y dos años después en la reapertura el primer tanto fue de Pato Salas, ambos futbolistas mexicanos y los dos delanteros del América.

🚨🤯 EL GOLAZO DE PATRICIO ‘PATO’ SALAS PARA EL PRIMER GOL DEL CLUB AMÉRICA EN SU REGRESO AL ESTADIO AZTECA!



Sí, un canterano en un clásico ante Cruz Azul. 🔥 pic.twitter.com/IPPjNQn3px — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 12, 2026

¿Desde cuándo no anotaba Pato Salas con el América en la Liga MX?

El ‘Pato’ Salas se convirtió en el delantero titular del América desde la salida de Rodrigo Aguirre a los Tigres y las múltiples lesiones que ha sufrido Henry Martín esta temporada con el conjunto de Coapa.

Sin embargo, el joven delantero no termina de convencer a la afición azulcrema con sus actuaciones en el campo de juego, ya que el último tanto de Salas fue el 7 de marzo del 2026, cuando anotó en la victoria de las Águilas sobre el Querétaro por marcador de 2-1.

Ahora, con esta anotación, Patricio Salas podría tomar confianza en sí mismo para lo que resta de la temporada y de esta forma ir adjudicando la titularidad con el equipo de André Jardine para la Concachampions y la liguilla del Clausura 2026.

Vayamos por muchos más, Pato. 🫡🔝 pic.twitter.com/KC88XaHetb — Club América (@ClubAmerica) April 12, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el América en el Estadio Azteca?

El América ya regresó al Estadio Azteca y se despidió del Estadio Ciudad de los Deportes, así que la afición ya sabe que los encuentros que siguen de local para las Águilas serán en el Coloso de Santa Úrsula.

Será a mitad de semana cuando el equipo de André Jardine abra las puertas del nido para recibir al Nashville de la Major League Soccer para disputar el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Mientras que el siguiente encuentro del América en la Liga MX es el 18 de abril del 2026, cuando reciban en el Estadio Azteca al actual bicampeón del futbol mexicano, el Toluca.

DCO