Rommel Pacheco encabeza premiación de campeones de la Copa CONADE y Mundialito Escolar 2026

El Estadio Olímpico Universitario fue el escenario de la premiación de las primeras finales del Mundial Social México 2026, que entregó a los primeros campeones y campeonas de la Copa CONADE.

El evento encabezado por Rommel Pacheco, titular de la CONADE, e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son lo mejor de lo mejor del país”, dijo Pacheco en su intervención. “Este es el semillero más grande que se haya creado y de la mano de la Federación Mexicana de Futbol están las visorias y todos los programas para que algún día los ganadores pueden formar parte de un club de Primera División y de la Selección Mexicana”, agregó.

Miren nada más que chulada 😍🏆



El Estadio Olímpico Universitario recibe las copas del #MundialitoEscolar y la #CopaCONADE 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/c7s0IQBEFL — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) May 29, 2026

Los ganadores tuvieron que eliminarse desde fases regionales, municipales, y entre 1 millón 200 mil niñas y niños. Este evento, dijo Pacheco, se repetirá año con año y no quedará solo como una novedad por la Copa del Mundo 2026.

Un evento que sirve para reunir a los mejores talentos del país. Es de gran importancia para la Selección Mexicana que cada vez haya más niños y niñas jugando futbol en todo México.

“Los campeones de educación básica varonil y femenil van a estar con las Selecciones Nacionales correspondientes durante un entrenamiento y un partido. Esto será en la Fecha FIFA después del Mundial 2026”, apuntó el representante de la FMF.

En la Olimpiada Nacional el equipo campeón en cada una de las dos categorías (Sub-14 y 15) van a jugar en la Supercopa ante la Selección Mexicana de la especialidad

Cerrando con broche de oro, PICUS en la #CopaCONADE y #MundialitoEscolar 🇲🇽⚽️🏆



Toda una gran fiesta para el deporte en el estadio Olímpico Universitario 🏟️ pic.twitter.com/ZS62aqtki6 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) May 29, 2026

“Este es un esfuerzo que se hace para que los jóvenes que quieran ser futbolista, que el camino es el trabajo del Gobierno Federal y la FMF”, agregó Sisniega.

El medallero se abrió con el título de Nuevo León en la categoría Sub-14 Femenil, que se impuso 2-1 al Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME). Le siguió el campeonato de Aguascalientes Sub-14 Varonil sobre Nayarit por pizarra de 3-0.

En la rama Sub-15 Femenil el IMME dio cuenta de Jalisco en la final por 3-1 y para cerrar la primera jornada de medallas estuvo Tamaulipas en la Sub-15 Varonil, venciendo a Coahuila 8-7 en una cerrada final que se tuvo que definir en penaltis.

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