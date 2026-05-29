Novak Djokovic explota contra un camarógrafo en Roland Garros y la afición apoya totalmente al serbio (VIDEO)

Novak Djokovic se volvió viral en redes sociales por dos cosas: su derrota en tercera ronda de Roland Garros y por su acción contra un camarógrafo que intentó realizar una toma muy cerca de la cara del tenista serbio, quien terminó por pedirle que le diera su espacio en el tiempo de descanso.

En las imágenes se puede ver cómo el camarógrafo se va acercando poco a poco a Novak Djokovic para tener una mejor toma del atleta 24 veces ganador de Grand Slam, pero cuando Nole se da cuenta, le dice “¿Quieres acercarte más a mi cara?" de forma sarcástica y terminó comentando: “Por el amor de Dios, necesito más espacio”. En ese momento, el camarógrafo se retiró de inmediato.

"¿Quieres acercarte aun más a mi cara? Por favor, dame espacio"



El tenista Novak Djokovic encara a un camarógrafo durante su partido en el torneo de Roland Garros.pic.twitter.com/g9nDmVx7Pk — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 30, 2026

Novak Djokovic dejó ir la oportunidad de ganar su Grand Slam número 25

Novak Djokovic tenía la oportunidad de ganar su Grand Slam número 25 en su carrera profesional en Roland Garros, pero el tenista serbio dejó de ir el título del Abierto de Francia después de caer derrotado en la tercera ronda del torneo al sufrir una remontada histórica.

TE RECOMENDAMOS: Atletismo Erik Portillo se sube a lo más alto del podio en el Memorial Irena Szewinska de Atletismo

El brasileño Joao Fonseca aprovechó el calor y el cansancio de Novak Djokovic para llevarse la victoria en la cancha Philippe Chatrier en cinco sets por parciales de 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, para eliminar a uno de los favoritos del torneo y el sembrado número tres de Roland Garros.

Con la eliminación de Jannik Sinner y Novak Djokovic, el camino se abre para el alemán Alexander Zverev y que pueda conseguir el título del Abierto de Francia. Sascha Zverev se medirá a Jesper de Jong en la cuarta ronda para seguir peleando por llegar a la final del segundo Grand Slam del año.

DCO