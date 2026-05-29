Erik Portillo se sube a lo más alto del podio en el Memorial Irena Szewinska de Atletismo

Erik Portillo sigue poniendo su nombre en alto a nivel internacional en los torneos de atletismo y este viernes se colgó la medalla de oro en la prueba de salto de altura durante la octava edición del Memorial Irena Szewinska, uno de los certámenes más prestigiosos que es categoría oro de la World Athletics Continental Tour.

El saltador mexicano se encuentra en el mejor momento de su carrera y es un gran prospecto para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Erik Portillo consiguió la victoria después de registrar una marca de 2.24 metros, una altura que ninguno de los competidores pudo igualar. El único que pudo acercarse al mexicano fue Mateusz Kolodziejski, que logró superar la marca de 2.20 metros, al igual que el italiano Stefano Sottile.

🇲🇽’s Erick Portillo clears 2.24m to win the men's high jump at the Irena Szewińska Memorial 🇲🇽



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Esta victoria es un gran logro para el atleta mexicano, ya que suma puntos importantes para el ranking de la World Athletics, en el que se encuentra en la decimosexta posición de la tabla general con mil 204 puntos para su cuenta personal.

Erik Portillo no fue el único mexicano que participó en esta prueba; también su compatriota Edgar Rivera estuvo presente en Polonia para participar en la misma prueba que el campeón en salto de altura.

El Himno Nacional Mexicano se escuchó en Polonia para celebrar la victoria de Erik Portillo, que confirma que el deporte azteca atraviesa un gran momento en diferentes disciplinas, como natación artística, clavados, caminata y salto de altura, así que tenemos una gran camada de atletas de cara a los próximos Juegos Olímpicos.

DCO