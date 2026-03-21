¡Histórico! Erick Portillo consigue la primera medalla de plata para México en un Campeonato Mundial de Atletismo Indoor

Erick Portillo consigue la primera medalla de plata para México en un Campeonato Mundial de Atletismo Indoor

El mexicano Erick Portillo consiguió la medalla de plata en salto de altura en el Campeonato Mundial Indoor de Atletismo Torún 2026 con marca de 2.30 metros. Es la primera plata en la historia de México y primera presea desde 1999, siendo la tercera global para el país en un Indoor.

El ucraniano Oleh Doroshcuk supera los 2.30 m y se lleva el oro, mejorando cuarto puesto del año pasado y ganar su primer título mundial. El bronce fue para el jamaiquino Raymond Richards y para el surcoreano Sanghyeok Woo, ambos con un salto de 2.26 metros.

#Atletismo 🏃



¡PLATA PARA ERICK!🥈



Erick Portillo 🇲🇽 consigue la PLATA en salto de altura en el Campeonato Mundial Indoor de Torún 🇵🇱, con su PERSONAL BEST de 2.30m



👊PRIMERA plata en la historia de México 🇲🇽 y primera medalla desde Maebashi 🇯🇵 1999pic.twitter.com/MyLpsNaRcV — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 21, 2026

Podio de Salto de Altura en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor

Oro-Oleh Doroshchuk (Ucrania)

Plata-Erick Portillo (México)

Bronce-Raymond Richards (Jamaica)

Bronce-Sanghyeok Woo (Corea del Sur)

La plata de Erick Portillo es histórica por muchos motivos, uno de ellos que rompe una sequía de 27 años sin que México lograra una presea en un Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo.

La última vez que un mexicano había logrado una medalla en este tipo de eventos fue Alejandro Cardenas, en 1999, con su bronce en los 400 metros.

Además, Portillo es el tercer mexicano en ganar presea en un Campeonato Mundial Indoor de Atletismo y con el mejor puesto. Pues antes de él solo Cardenas y Ernesto Canto, tercer lugar en 5k en 1987, habían logrado bronces.

Gracias a Erick Portillo ya se rompió la brecha de la plata y solo queda que México consiga la medalla de oro.

En más mexicanos en el Campeonato Mundial Indoor de Torún 2026, Eduardo Herrera terminó octavo lugar en su heat eliminatorio de loa 1,500 metros varoniles y desafortunadamente no logró acceder a la final.

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