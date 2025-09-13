¡Orgullo mexicano! Uziel Muñoz hace historia y gana medalla de plata en el Mundial de Atletismo

Uziel Muñoz, en lanzamiento de bala, hace historia y gana medalla de plata en el Mundial de Atletismo

Uziel Muñoz consiguió una medalla histórica para el deporte nacional, pues se convirtió en el primer mexicano en lanzamiento de bala en colgarse una plata en el Mundial de Atletismo. Su marca de 21,97 metros es, a su vez, un nuevo récord nacional.

“¡RÉCORD MEXICANO! Uziel Muñoz hace historia en el Mundial de Atletismo en Tokio al lograr la medalla de plata en lanzamiento de bala. Gracias por mostrar tanta pasión y entrega. ¡Felicidades por este gran logro!“, informó el COM.

¡RÉCORD MEXICANO! 🥈🇲🇽



Uziel Muñoz hace historia en el Mundial de Atletismo en Tokio al lograr la medalla de plata en lanzamiento de bala. Gracias por mostrar tanta pasión y entrega. ¡Felicidades por este gran logro!#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/HItJTzWoEA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 13, 2025

De hecho, Uziel Muñoz es el primer mexicano en ganar medalla de cualquier tipo en lanzamiento de bala en la historia de los mundiales de atletismo, dedicando este logro a los “olvidados”, como calificó a su disciplina. “Los lanzamientos estaban olvidados y los estamos poniendo en el mapa”, declaró el mexicano tras la competencia, además que agregó que la presea de plata es “el resultado de muchos años de duro trabajo”.

“Este es el resultado de muchos años de duro trabajo. Estamos allanando el camino para los lanzamientos en México. Estaban olvidados y los estamos volviendo a poner en el mapa. Tenemos talento y esperamos tener una mayor presencia en el futuro”, comentí Uziel Muñoz, en conferencia de prensa, en el Mundial de Tokio.

Con 30 años de edad, Muñoz, originario de Chihuahua, consigue el mejor resultado de su carrera, que llega tras ser ocho veces ganador del campeonato nacional.

Subcampeón mundial 🇲🇽🥈

Uziel Muñoz hace historia en impulso de bala tras lograr la medalla de plata en #Tokio2025.



En su cuarto Campeonato Mundial de Atletismo, el olímpico finaliza en el 2o. lugar con marca de 21.97m con lo que impone récord mexicano.



¡Felicidades, Uziel! pic.twitter.com/TIdOkdfUhE — CONADE (@conadeoficial) September 13, 2025

En su último intento del Mundial de Atletismo logró una marca de 21,97 metros, que le aseguró la presea de plata, siendo superado únicamente por el estadounidense Ryan Crouser con 22,34 metros.

“Ha sido un camino largo y arduo, el primero para alcanzar los veinte metros. He estado poniéndome al día durante algunos años pero el trabajo duro ha dado sus frutos. La constancia, la disciplina y la dedicación han sido fundamentales para ello. Tengo el entorno adecuado en casa. Estoy deseando llegar a casa, besar a mi mujer e irme de vacaciones. Trabajamos juntos por el mismo objetivo. Los próximos 15 días son para ella”, finalizó.

