Jardine deja al América después de seis títulos

Se acabó una era en el América. André Jardine dejó de ser el entrenador de las Águilas después de tres años y seis títulos en el banquillo azulcrema. El estratega brasileño llegó en 2023 al conjunto capitalino y desde el día uno tenía en mente el título de la Liga MX, ganando tres de forma consecutiva con Los Millonetas.

216 partidos ha dirigido en la Liga MX con el San Luis y el América

“El club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas”, se puede leer en el comunicado emitido por la institución.

EL INICIO. André Jardine llegó en 2023 al América con pocos reflectores, pero en tres temporadas logró un tricampeonato con las Águilas. ı Foto: Mexsport

Su inicio con la escuadra del América no fue el esperado por la afición, ya que perdió 2-1 ante Juárez en la cancha del Estadio Azteca y el equipo de Coapa venía de una dura eliminación en el torneo pasado a manos de Chivas en las semifinales del torneo local, serie en la que Álvaro Fidalgo se fue expulsado por una dura entrada sobre Fernando Beltrán.

TE RECOMENDAMOS: México enfrenta a Serbia Último examen

Tras esa derrota, el equipo de André Jardine no volvió a caer en el marcador hasta la Liguilla del futbol mexicano. En el partido de vuelta de las semifinales ante el San Luis, cayeron 2-0, aunque el global terminó 5-2 a favor de las Águilas. En el partido por el título, derrotaron a los Tigres de Robert Dante Siboldi para levantar la ansiada decimocuarta estrella que tanto esperaban los aficionados azulcremas.

RECONOCIDO. Después de conseguir su primer título con las Águilas, André Jardine se enfrentó ante Xavi Hernández en un encuentro amistoso ante el Barcelona. ı Foto: Mexsport

El equipo del estratega nacido en Porto Alegre, Río Grande del Sur, Brasil, dominó el balompié azteca durante cuatro temporadas, pues llegaron a cuatro finales consecutivas y se quedaron a las puertas de ser tetracampeones de la Liga MX. El Toluca de Antonio Mohamed fue el que evitó que las Águilas lograran su cuarto cetro al hilo.

“El club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el director técnico más triunfador del club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico tricampeonato de la Liga MX”, expresó el club.

EL ELEGIDO. André Jardine fue seleccionado en dos ocasiones para dirigir al equipo de estrellas de la Liga MX contra los mejores futbolistas de la MLS. ı Foto: Mexsport

André Jardine se va del equipo azulcrema después de dirigir 162 partidos, de los cuales ganó 85, empató 41 y perdió solamente 36. A esto se une el tricampeonato del futbol mexicano, una Supercopa MX, un Campeón de Campeones y un Campeones Cup, además de que dirigió en dos ocasiones al equipo de estrellas de la Liga MX contra los mejores jugadores de la MLS.

El futuro de André Jardine aún es incierto, pero en el América al parecer ya tienen al reemplazo del brasileño y será Guillermo Almada. El uruguayo llega al nido de Coapa tras su paso en el futbol de Europa con el Real Oviedo de LaLiga de España, club que descendió a la Segunda División después de un año en el máximo circuito.

MULTICAMPEÓN. André Jardine, en el festejo del tricampeonato en la explanada del Estadio Azteca tras vencer a Rayados en la final en el Apertura 2024. ı Foto: Mexsport

Guillermo Almada solamente dirigió 22 compromisos con el conjunto español, logrando cuatro victorias, siete empates y 11 derrotas. El uruguayo tiene experiencia en la Liga MX después de dirigir al Pachuca en 154 cotejos y a Santos Laguna en 105 compromisos. En su vitrina personal presume una Liga MX, una Concacaf Champions Cup, una Challenger Cup y una copa del Derbi de las Américas.

IMPONENTE. Hace un tres al aire con su mano derecha en el Olímpico Universitario después de ser expulsado del Clásico Joven y presumir su tricampeonato. ı Foto: Mexsport

André Jardine escribió su nombre en letras de oro dentro de la historia del América y la Liga MX, ya que es el único estratega en ser tricampeón en los torneos cortos y darle seis títulos a las Águilas durante su estadía en el banquillo azulcrema. Al técnico brasileño sólo le hizo falta ganar la Concacaf Champions Cup, que en los tres años que estuvo se le negó en varias ocasiones. Su cuenta pendiente siempre será un título internacional con los de Coapa.

André Soares Jardine

Edad: 46 años

Lugar de nacimiento: Porto Alegre, Río Grande del Sur, Brasil

Debut como entrenador: 2003