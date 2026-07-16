Pancarta puede acarrear sanción a la albiceleste

Luego del triunfo ante Inglaterra, jugadores de la Selección Argentina celebraron en el terreno de juego con una pancarta con la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”, lo que les puede traer una multa por parte de la FIFA.

El castigo del ente rector se debería a que están prohibidos mensajes políticos, como estipulan varias normativas. De hecho, el organismo prohibió a los aficionados entrar con pancartas, camisetas o algo alusivo a motivos políticos, pero claramente no hicieron caso.

El Dato: La FIFA agrupa a 211 asociaciones de futbol de diferentes países. El organismo rector tiene a 17 naciones afiliadas más que la ONU.

La FIFA suele penalizar a los equipos que muestran mensaje políticos, pero la sanción más común es una multa económica para la federación, que en este caso es la Asociación del Futbol Argentino.

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La multa económica más común en este tipo de casos es por miles de francos suizos. También puede haber advertencias, llamados de atención formales con la amenaza de castigos peores si el comportamiento se repite.

15 duelos entre Inglaterra y Argentina

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez fueron los primeros en tomar la pancarta con este mensaje y comenzar a ondearla en los festejos. Los teléfonos del público no tardaron en grabar el momento y el video comenzó a viralizarse en redes sociales. Aficionados argentinos aplaudieron el acto por parte de estos futbolistas.

Durante el encuentro se vio en las gradas del Estadio Atlanta la manta con el mensaje de las Malvinas y Giovani Lo Celso decidió ir a ese sector de la grada para tomar la pancarta y mostrarla a la afición para volverse viral en redes sociales.

El conflicto de las Islas Malvinas ocurrió en 1982. Durante 10 semanas se disputó la soberanía de éstas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el Océano Atlántico Sur. Inglaterra recuperó el control de dichos territorios.