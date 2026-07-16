Ningún DT fuera de su país ha sido campeón

El estratega se queja de una jugada, ayer, en el duelo ante los pamperos.

Thomas Tuchel logró regresar a Inglaterra a las semifinales de la Copa del Mundo después de ocho años de ausencia; sin embargo, la maldición del entrenador que no dirige a su país sigue sin romperse desde la primera edición del torneo en Uruguay 1930, y el alemán se quedó a 90 minutos de pelear el título con los Tres Leones.

Desde que se implementó el Mundial al calendario futbolístico, todos los entrenadores campeones son de la misma nacionalidad que la selección que levanta el título y esa racha no se ha cortado hasta la actualidad. Este año tampoco se podrá romper, ya que los finalistas son Argentina y España, que tienen entrenadores de su país, Vicente del Bosque y Lionel Scaloni.

El Dato: El extimonel del Bayern ha dirigido a dos equipos fuera de Alemania, el PSG de 2018 a 2020 y el Chelsea de 2021 a 2022.

El estratega de Inglaterra era el único de los cuatro semifinalistas que no era de la misma nacionalidad del equipo que comandaba, mientras que los otros tres sí representan a su país en esta Copa del Mundo.

La última vez que un estratega estuvo cerca de llegar a la final con una selección diferente a la de su región de origen fue en Rusia 2018, cuando Roberto Martínez llevó a Bélgica hasta la antesala de la gran final. El español se midió ante Les Bleus y cayó eliminado por marcador de 1-0 con un solitario gol del defensa central Samuel Umtiti.

Antes de eso, Luiz Felipe Scolari estuvo cerca de disputar el título con Portugal. En 2006, el director técnico brasileño se encargaba de la Selección de los Escudos en el torneo que se llevó a cabo en Alemania; sin embargo, Francia dejó en el camino a los lusos al vencerlos en las semifinales del certamen internacional. Por más cerca que estuvo, no logró la hazaña.

21 partidos dirigidos suma con Alemania

El último entrenador que llevó a un país ajeno a la final del Mundial de la FIFA fue Ernst Happel. El austriaco dirigió a Países Bajos en la edición de Argentina 1978 y se midió ante la Albiceleste que comandaba César Luis Menotti, cayendo en el partido por el título por marcador de 3-1 ante los anfitriones de aquella Copa del Mundo.

A la lista se unen nombres como Otto Gloria, George Raynor y Jozsef Nagy, quienes también estuvieron entre las cuatro mejores selecciones del Mundial en su respectiva edición con un equipo distinto a su país de nacimiento, pero sin tener éxito en la búsqueda del título del orbe.

Este año en el Mundial, 24 técnicos dirigieron a una escuadra extranjera, lista en la que están nombres como: Roberto Martínez, Carlo Ancelotti, Rudi Garcia, Néstor Lorenzo, Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino, Vincenzo Montella, Sebastián Beccacece, Ralf Rangnick, Vladimir Petkovic, Jesse Marsch, Thomas Christiansen, Fabio Cannavaro y Gustavo Alfaro.

Aunque quedó eliminado en las semifinales, Thomas Tuchel logró superar lo conseguido por Graham Potter en la edición pasada de la Copa del Mundo; el estratega inglés llevó a los Tres Leones hasta los cuartos de final, fase en la que fueron eliminados a manos de Francia; y este año el técnico alemán alcanzó las semifinales, dejando en el camino a equipos como República Democrática del Congo, México y Noruega.