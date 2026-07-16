Remonta Argentina y va por bicampeonato

A Argentina le bastaron siete minutos para cambiar la historia. Iba abajo 1-0 ante Inglaterra hasta el minuto 85, cuando Enzo Fernández empató con un misil fuera del área. Y al 92’ apareció Lautaro Martínez, a centro de Lionel Messi, para convertir con un remate de cabeza el gol con el que la Albiceleste se metió a su segunda final mundialista de manera consecutiva.

Como lo ha venido haciendo desde los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a remar contracorriente para salir airoso, ayer, tras una dura batalla en Atlanta, donde dejó a los ingleses con las ganas de llegar a su segunda final en el magno evento de la FIFA.

8 goles ha hecho Enzo con Selección

Lionel Messi y compañía disputarán el anhelado trofeo contra España el próximo domingo en Nueva York.

Parece que la épica tiene que estar en todos los juegos de eliminación directa de Argentina en el torneo.

Le pasó contra Cabo Verde en dieciseisavos de final, duelo que definió en tiempo extra luego de que el debutante equipo africano lo había empatado dos veces. Ante Egipto, en octavos, perdía 2-0 hasta el minuto 79 cuando Cuti Romero recortó distancias, y lo definió al tercer minuto del agregado, con tanto de Enzo Fernández. A Suiza la pudo derrotar hasta el tiempo extra, después de un empate 1-1. Y ayer contra Inglaterra, uno de sus clásicos rivales, la gesta cobró mayor dimensión. Los dirigidos por Thomas Tuchel apostaron a conservar el 1-0, conseguido por Gordon, al 55’, pero Messi y compañía no dejaron de luchar, buscaron el empate hasta que lo encontraron; y una vez emparejada la pizarra fueron por la diana de la clasificación, la cual obtuvieron en el segundo de los nueve minutos de descuento. Los británicos ya no tuvieron ni la oportunidad de jugar los tiempos extra en Atlanta.

El Dato: Argentina jugó su primera final en Uruguay 1930. Fue derrotada 4-2 por la selección local en el Estadio Centenario.

Los Tres Leones estuvieron bien plantados atrás en la primera mitad ante una Albiceleste que salió al ataque. Sin embargo, ninguno de los dos generó oportunidades manifiestas de gol. En cambio, abundaron las faltas rudas, algunas de las cuales tuvieron como principales víctimas a Lionel Messi y a Jude Bellingham.

La pizarra se abrió al minuto 55, cuando Anthony Gordon cerró la pinza en el corazón del área para abatir a Emiliano Martínez, luego de un centro raso de Morgan Rogers para poner al frente a Inglaterra.

Enzo Fernández festeja el pase a la final en Atlanta, ayer. ı Foto: AP

Los dirigidos por Thomas Tuchel le cedieron la iniciativa a una Albiceleste que se volcó con todo al ataque en busca de la paridad, y oportunidades de gol no le faltaron, pero se toparon con un inspirado Jordan Pickford.

Sin embargo, la presión de Argentina rindió frutos al minuto 85 con un portento de gol de Enzo Fernández, quien sacó un potente remate de derecha fuera del área en un tiro de esquina, tras pase de Lionel Messi.

Lautaro Martínez, quien había ingresado de cambio al 81’ en lugar de Nicolás Tagliafico, logró el gol de la victoria de la Albiceleste al minuto 92 con un remate de cabeza, tras un servicio de Lionel Messi.

Por segunda vez en su historia, Argentina llega a dos finales consecutivas en la máxima justa de la FIFA. La primera ocasión lo hizo de la mano de su otra gran figura, Diego Armando Maradona, en México 1986 e Italia 1990; en ambos casos teniendo como rival a Alemania, a la que derrotó 3-2 en el Estadio Azteca y ante la cual perdió cuatro años más tarde en la cancha del Olímpico de Roma.

La Albiceleste también ha estado presente en tres de las últimas cuatro definiciones del campeonato del mundo, pues en Brasil 2014 fue derrotada 1-0 por Alemania en tiempos extra en Maracaná. La única serie que no disputó en ese periodo fue la de Rusia 2018, en la que Francia se impuso 4-2 a Croacia en Moscú.

La semifinal en Atlanta retomó una de las mayores rivalidades del futbol internacional y hubo un ambiente ensordecedor en el estadio incluso antes del saque inicial, mientras ambas aficiones intentaban ahogar el himno nacional del otro equipo.

Toda esa intensidad se trasladó a la cancha durante una primera parte marcada por las constantes interrupciones debido a las abundantes faltas.

Leandro Paredes llegó a destiempo en una entrada sobre Jude Bellingham en los primeros compases del cotejo, y poco después, Enzo Fernández protagonizó una acción similar con Elliot Anderson.

Antes del primer gol argentino, Jordan Pickford había tenido importantes intervenciones, una de ellas a un remate de cabeza de Nico González al minuto 69. Otra atajada llegó al 75’, esta tras un intento de Alexis Mac Allister. Pero Argentina no cesó hasta encontrar los goles y los consiguió.