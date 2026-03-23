Erick Portillo revela cuál es su sueño a su llegada a México tras histórica plata en Campeonato Mundial de Atletismo

Erick Portillo llegó a México tras su histórica plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor.

Haber conseguido una histórica medalla de plata para México en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, en salto de altura, no es suficiente para Erick Portillo, quien a su regreso al país tras su logro en Torún (Polonia) aseguró que su sueño es ser medallista olímpico y que sus metas sean admiradas tanto en México como alrededor del orbe.

"Desde que empecé en esto, mi sueño es ser reconocido tanto en México como en el mundo como medallista mundial y luego como olímpico“, aseguró Erick Portillo ante los medios de comunicación momentos después de haber vuelto a México con esta histórica presea de plata.

“Desde que empecé en esto, mi sueño es ser reconocido tanto en México como en el mundo como medallista mundial y luego como olímpico", dijo Erick Portillo tras su histórico subcampeonato en el Mundial Indoor en Polonia. 🇲🇽🏅

Y va en camino. 🔥 pic.twitter.com/hg6UUPHJSh — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 24, 2026

Erick Portillo afirmó sentirse “feliz y orgulloso” por su plata conseguida en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor celebrado en Torún, al tiempo que aseguró que seguirá luchando para demostrar que los deportistas mexicanos pueden estar entre los mejores del mundo.

Erick Portillo, con la confianza a tope tras su plata en Polonia

Haberse colgado la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor con sede en la ciudad polaca de Torún es una importante inyección anímica para Erick Portillo.

"Me dio mucha confianza saber que soy el segundo mejor del mundo, la marca para buscar es de 2.33 metros“, resaltó el deportista mexicano de 25 años de edad ante la prensa.

"No todo es futbol. Hay otros deportes donde ponemos el nombre de México en alto", agregó Erick Portillo en un intento por hacer énfasis que deportistas de disciplinas ajenas al futbol también pueden brindar alegrías y sorpresas a los mexicanos.

Habían pasado 27 años desde la última medalla conseguida por un mexicano en un Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que fue el bronce cosechado por Alejandro Cárdenas en los 400 metros.

La presión de Erick Portillo antes de histórica medalla

Erick Portillo reconoció que durante la competencia fue clave su enfoque, pues no quería quedarse fuera del podio por un foul, un momento muy emocionante y estresante al mismo tiempo.

“Lo único que pasaba por mi mente es que estaba en cuarto lugar, pensé: ‘por un foul no me voy a quedar fuera’”, reveló a la prensa el deportista originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

Entre otras competencias, Erick Portillo fue uno de los representantes de México en atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, justa en la que culminó en el puesto 15 al registrar 2.20 metros en salto de altura.

EVG