Portugal llega a México; conoce todo el itinerario de la selección lusa previo al partido en el Estadio Azteca

La selección de Portugal ya tiene su itinerario definido durante su estadía en México.

La selección de Portugal ya tiene itinerario completo para esta semana en México, donde el próximo sábado 28 de marzo enfrenta al Tricolor en la reapertura del Estadio Azteca, que en el último año y medio se sometió a obras de remodelación con miras a la celebración del Mundial 2026.

La selección portuguesa, con la que no viajó el veterano goleador Cristiano Ronaldo, llega a suelo mexicano la noche de este martes 24 de marzo, cuatro días antes del amistoso contra la Selección Mexicana correspondiente a la primera Fecha FIFA del año. Estará en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Portugal realizará dos entrenamientos en México antes de medir fuerzas ante el equipo dirigido por Javier Aguirre, que consiguió el triunfo en sus primeros tres partidos disputados en el año mundialista, los amistosos contra Panamá, Bolivia e Islandia.

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Itinerario de Portugal durante su estadía en México

Martes 24 de marzo : Llegada de Portugal a México a las 22:00 horas del Centro de la República Mexicana.

Miércoles 25 de marzo : Primer entrenamiento de Portugal en el país, en las instalaciones de la Riviera Maya a las 18:00 horas (sin acceso a medios de comunicación).

Jueves 26 de marzo : Conferencia de prensa a las 12:00 horas y segundo entrenamiento a las 18:00 horas.

Viernes 27 de marzo : Entrenamiento a las 11:00 horas y conferencia de prensa posterior a la sesión. Vuelo chárter con destino a Toluca, donde se hospedará en un hotel en Santa Fe.

Sábado 28 de marzo: Llegada a CDMX y partido contra México en el Estadio Azteca a las 19:00 horas.

¿Cuándo fue la última vez que Portugal enfrentó a México?

Ha pasado casi una década desde la última ocasión en la que México y Portugal se vieron las caras, lo cual ocurrió en la Copa Confederaciones del 2017 con sede en Rusia.

Fue en el partido por el tercer lugar de aquella justa, encuentro que los lusitanos ganaron por marcador de 2-1 en tiempos extra. Días antes, el Tricolor y la Seleção das Quinas empataron 2-2 en juego de la fase de grupos.

Portugal será el primer rival de México en la Fecha FIFA de marzo, pues tres días después, el martes 31, el Tricolor medirá fuerzas contra Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

EVG