¡Por los suelos! Ausencia de Cristiano Ronaldo para el México vs Portugal da duro golpe a la reventa

La reventa sufrió un fuerte golpe tras anunciarse la ausencia de Cristiano Ronaldo para el México vs Portugal.

Una vez que se reveló la ausencia de Cristiano Ronaldo para el México vs Portugal, los precios de los boletos para el duelo amistoso con el que se reabrirá el Estadio Azteca el próximo 28 de marzo sufrieron un duro golpe al sufrir una baja significativa.

Previo a que se diera a conocer la lista de Portugal para enfrentar a la Selección Mexicana, los precios de las entradas en reventa para el encuentro de la Fecha FIFA llegaban a superar los 160,000 pesos.

Es de mi agrado informarles que todas las localidades disponibles en reventa para el México vs Portugal han bajado un 30% con la no convocatoria de Cristiano Ronaldo.



Karma’s a bitch, MOFO 😉 pic.twitter.com/QDuRd3QL3s — Alvaro Cruz Santibáñez 🍿 (@AlvaroCruzS) March 20, 2026

Pero tras revelarse la lista de convocados del conjunto lusitano, sin Cristiano Ronaldo, los boletos más baratos en reventa para el México vs Portugal ya están por debajo de los 3,000 pesos en Viagogo.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos por el mundo Raúl Jiménez genera dudas entre sus fans con extraño mensaje sobre su continuidad en el Fulham

¿Cuánto costaban los boletos más baratos?

Antes de que Portugal anunciara su convocatoria para el amistoso del 28 de marzo contra México, los tickets menos caros en reventa tenían un valor de 17,000 pesos.

La inesperada ausencia de Cristiano Ronaldo para la reapertura del Estadio Azteca significó un duro golpe para los revendedores, pues el interés de gran parte de los aficionados era adquirir boletos para ver al exReal Madrid en el Coloso de Santa Úrsula.

En la página Viagogo, los precios para la zona “Premium A Chairman Club” estaban en 9,000 pesos. Ahora rondan los 1,770 pesos, una muestra de la devaluación que sufrieron por la no asistencia de Cristiano Ronaldo a México.

¿Por qué no viene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo no fue incluido en la convocatoria de Portugal para el amistoso del próximo 28 de marzo contra México, esto debido a que arrastra una lesión muscular desde hace algunas semanas.

El español Roberto Martínez, director técnico de la Seleção das Quinas, indicó que la lesión de CR7 le llevará un tiempo de recuperación de una a dos semanas.

Por este motivo, Cristiano Ronaldo no estará en la reapertura del Estadio Azteca, además de que tampoco estará disponible para el amistoso de tres días después en el que Portugal enfrentará a Estados Unidos en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

Esta lesión muscular le impidió a Cristiano Ronaldo tener actividad en los dos duelos más recientes del Al-Nassr en la Saudi Pro League, que fueron los triunfos sobre NEOM SC (1-0) y Al-Khaleej.

EVG