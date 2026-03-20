Raúl Jiménez genera dudas entre sus fans con extraño mensaje sobre su continuidad en el Fulham

Raúl Jiménez generó inquietud entre sus seguidores con un misterioso mensaje sobre su futuro.

El mexicano Raúl Jiménez, delantero del Fulham, generó incertidumbre entre sus fans con un misterioso y extraño mensaje en sus redes sociales, en el cual aparece una bandera de Japón como una de las pocas pistas en esta misteriosa publicación.

“Sabía que algún día compartiríamos el camino”, fue el breve texto con el que el futbolista de la Selección Mexicana acompañó su publicación, en la que agregó la bandera de Japón y la fecha del 24 de marzo del 2026, que será el próximo martes.

La publicación de Raúl Jiménez generó muchas especulaciones relacionadas con su futuro inmediato en las canchas, pues algunos de sus seguidores creen que es una pista de que dejaría al Fulham para continuar su carrera en Japón.

¿Cuál es la relación de Jiménez con Japón?

Hasta el momento, ni Raúl Jiménez ni el Fulham han compartido más información respecto a una posible salida del atacante mexicano del club de la Premier League.

La bandera de Japón en el misterioso mensaje del canterano del América podría deberse a una cuestión ajena a lo futbolístico, pues se trataría de una campaña publicitaria con alguna marca del país asiático.

Lo cierto es que Raúl Jiménez generó muchas especulaciones entre sus seguidores con este raro mensaje. Algunos de ellos creen que el goleador mexicano emprenderá una nueva aventura en el balompié japonés, pero hasta el momento no hay información al respecto.

¿Cuándo vence contrato de Jiménez con Fulham?

El contrato del futbolista mexicano Raúl Jiménez con el Fulham termina el próximo 30 de junio. Algunos reportes anteriores han indicado que el hidalguense renovaría con el equipo de la Premier League.

Sin embargo, otras versiones han apuntado que el seleccionado tricolor se convertirá en agente libre después del verano y que regresaría al América para tener una segunda etapa con las Águilas.

Raúl Jiménez disputa actualmente su tercera temporada con el Fulham, club al que llegó después de cinco campañas con el Wolverhampton.

Raúl Jiménez, convocado a Fecha FIFA

Raúl Jiménez es uno de los siete atacantes que Javier Aguirre convocó para los amistosos que México sostendrá ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo.

Los otros delanteros en esta convocatoria del Tricolor son Armando González, Germán Berterame, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado y Alexis Vega.

EVG