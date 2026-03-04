Raúl Jiménez sorprende a la afición asegurando que es mejor que Cristiano Ronaldo en este rubro

Raúl Jiménez está viviendo un gran momento en el futbol del viejo continente con el Fulham y, gracias a eso, el delantero mexicano tuvo la confianza para declarar que es mejor jugador que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en este rubro, en el que se coloca como uno de los mejores del mundo.

En una entrevista para Fox Sports, el delantero de la Selección Mexicana fue cuestionado sobre su certeza al momento de disparar desde los once pasos, comparándose con las grandes estrellas de este deporte; es por eso que en este rubro del futbol fue en el que Jiménez se considera mejor que CR7 y el astro argentino.

“Te guste o no, tengo un mejor porcentaje de aciertos que todos los que has mencionado. No sé si soy el mejor del mundo, pero es algo que me caracteriza. “Me mantendré fiel a mí mismo”, comentó Raúl Jiménez sobre su gran efectividad al momento de ejecutar penales.

Esta es la efectividad de Raúl Jiménez al momento de disparar penales

Las palabras que dijo el mexicano en la entrevista sorprendieron a varios aficionados, pues compararse con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no es poca cosa, pues son dos de los mejores jugadores del mundo de la actualidad y pocos futbolistas pueden igualar sus números.

Pero Raúl Jiménez puede ponerse al nivel de ellos dos al momento de tirar penales, pues el mexicano acumula un 96 por ciento de eficacia cuando se para desde los once pasos, mientras que Cristiano Ronaldo tiene 83 por ciento y Lionel Messi un 77 por ciento al momento de tirar la pena máxima.

Cabe recalcar que Raúl Jiménez es el mejor tirador de penales de la Premier League; el mexicano tiene una marca perfecta de 13 penales convertidos en 13 intentos, una efectividad del 100 por ciento desde su llegada a Inglaterra, pues no ha fallado una pena máxima con la camiseta del Fulham y el Wolverhampton.

¿Cuándo es el siguiente partido de Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League?

Raúl Jiménez y el Fulham siguen en la pelea para llegar a la final de la FA Cup y su siguiente encuentro será en este torneo para buscar su pase a la sexta ronda del torneo local, aunque la afición mexicana tendrá que madrugar para ver al Lobo de Tepeji en acción.

Los Cottagers recibirán en casa al Southampton el próximo domingo 8 de marzo y el encuentro arranca en punto de las 6:00 horas, tiempo del centro de México, encuentro que será importante para que Raúl Jiménez siga sumando goles a su cuenta personal durante la temporada.

A pesar de que perdieron ante el West Ham en la última fecha que jugaron en la Premier League, el equipo del delantero mexicano seguirá en busca de ganar sus siguientes partidos para no alejarse de los primeros puestos de la tabla general.

