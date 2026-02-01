¡Histórico! Raúl Jiménez marca en derrota del Fulham, pero es el mejor cobrador de penaltis en la Premier League

Raúl Jiménez festeja su gol de penalti en la caída del Fulham ante el Manchester United en la Premier League.

El mexicano Raúl Jiménez hizo historia al convertirse en el mejor cobrador de penaltis en la historia de la Premier League, al acertar 12 cobros en la misma cantidad de ejecuciones, lo que consiguió en la derrota del Fulham por 3-2 ante el Manchester United.

El canterano del América convirtió desde los 11 pasos del duelo celebrado en Old Trafford para poner el 1-2 parcial en contra de su equipo en el partido correspondiente a la Jornada 24 de la Premier League.

¡GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🐺🇲🇽

¡GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🐺🇲🇽

¡GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🐺🇲🇽



El mexicano la mete en el ángulo y llega a 200 goles en su carrera. #PremierLeague pic.twitter.com/jv8V6joOK0 — FOX (@somos_FOX) February 1, 2026

Raúl Jiménez dejó atrás a Yaya Touré. El marfileño concretó los 11 penaltis que cobró durante su estadía en el máximo circuito del balompié inglés. El africano logró todos sus tantos desde el manchón penal con el Manchester City.

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez con el Fulham en la Temporada 2025-2026?

Con su tanto en la derrota ante el Manchester United, el mexicano Raúl Jiménez llegó a siete goles con el Fulham en la Temporada 2025-2026, de los cuales seis han sido en la Premier League y uno en la Copa de la Liga.

El Lobo de Tepeji ha participado en 28 partidos con los Cottagers en la actual campaña en toda clase de competencias, en la que también registra tres asistencias.

Raúl Jiménez llega a 200 goles en su carrera

El gol de penalti contra el Manchester United se convirtió en la anotación 200 en la carrera de Raúl Jiménez, quien debutó profesionalmente en octubre del 2011 con el América.

El atacante hidalguense de 34 años alcanzo las dos centenas de tantos incluyendo los cinco clubes en los que ha militado y su andar con la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez consiguió 38 goles con las Águilas del América del 2011 al 2014. Sin embargo, el equipo con el que más dianas ha convertido es el Wolverhampton, con 57 entre el 2018 y el 2023.

Con el Tricolor ha marcado 45 veces desde su primera convocatoria en el 2013. En Portugal con el Benfica hizo 31, con el Fulham acumula 27 y solamente registró uno con el Atlético de Madrid en el 2014, año en el que comenzó su aventura en el balompié de Europa.

EVG