Australian Open: ¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz se convierte en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Carlos Alcaraz es una de las nuevas caras del tenis profesional; después del retiro de Rafael Nadal, varios aficionados lo catalogan como el heredero de la raqueta española, pues son de la misma nacionalidad y a veces parece que hasta el mismo estilo de juego.

“El Niño Maravilla” consiguió su primer título de un Major en 2022, cuando llegó a la final del US Open y derrotó en cuatro sets al noruego Casper Ruud por parciales de 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3.

Mientras que una de las finales que más va a recordar el tenista español es la de Roland Garros en la edición de 2025, cuando se enfrentó a Jannik Sinner y la final se definió en cinco sets para ser una de las más largas de la historia, con duración de 5 horas y 29 minutos.

Estos son los títulos de Grand Slam de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz lleva seis años en el máximo circuito del tenis profesional, pues el español debutó oficialmente en los torneos de la ATP en 2020 cuando disputó el Rio Open en Brasil, dando inicio a una historia que está destinada al éxito.

Títulos de Grand Slam de Carlos Alcaraz

US Open - 2022 contra Casper Ruud

Wimbledon - 2023 contra Novak Djokovic

Roland Garros - 2024 contra Alexander Zverev

Wimbledon - 2024 contra Novak Djokovic

Roland Garros - 2025 contra Jannik Sinner

US Open - 2025 contra Jannik Sinner

Australian Open - 2026 contra Novak Djokovic

Cabe recalcar que Carlos Alcaraz es la primera vez que consigue el cetro del Australian Open y apenas jugó su primera final de este torneo ante Novak Djokovic, además de que podría sumar tres cetros más a su vitrina en el año.

Carlos Alcaraz tiene un futuro brillante por delante

Con su victoria en el Australian Open, Carlos Alcaraz llega a siete títulos de Grand Slam y solo suma un subcampeonato, el cual ocurrió en 2025 ante Jannik Sinner en Wimbledon, además de que el español se convirtió en el tenista más joven en ser campeón de los cuatro Majors.

Después de que Rafael Nadal y Roger Federer se retiraran del deporte blanco, tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner tomaron la batuta de los mejores tenistas del mundo, pero el español tiene la oportunidad de conseguir los cuatro cetros de Grand Slam este año.

El siguiente reto para el que se prepara Carlos Alcaraz es Roland Garros, torneo en el que el español partirá como el favorito al título, pues es el actual campeón de este certamen y buscará revalidar su título en la pista del Philippe Chatrier.

