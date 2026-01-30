¡OFICIAL! Carlos Alcaraz y Novak Djokovic jugarán la final del Australian Open 2026

Arrancó la temporada de tenis con el primer Grand Slam del año, el Australian Open, torneo que ya conoce a los dos tenistas invitados a la final para definir al campeón de la edición 2026 de uno de los cuatro Majors, partido que promete muchas emociones por el nivel que han mostrado estos dos atletas a lo largo de la competencia.

La pista del Rod Laver Arena será la encargada de albergar este partido por el título el próximo domingo 1 de febrero; se espera que el saque inicial sea en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México, pero el horario está aún por confirmarse.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la rivalidad que domina el tenis en la actualidad

Como se ha vuelto una costumbre en el tenis profesional, dos tenistas han dominado la escena mundial en los últimos torneos importantes de este deporte, pues ellos dos se enfrentaron en tres de los cuatro Grand Slams del año pasado.

Por cuarta ocasión consecutiva, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llegaron a la final de un Major, la última vez que se vieron las caras en un torneo de esta magnitud fue en el Abierto de Estados Unidos, en el que el tenista español terminó llevándose la victoria para proclamarse campeón en Flushing Meadows.

El año pasado, estas dos raquetas se repartieron los títulos de los Grand Slams: Alcaraz levantó el trofeo del US Open y el de Roland Garros en una final que quedará para la historia, mientras que Sinner se llevó el cetro en el Australian Open y en el pasto sagrado de Wimbledon.

Carlos Alcaraz jugará su primera final del Australian Open

Aunque parezca imposible de creer, Carlos Alcaraz se parará por primera vez en la pista del Rod Laver Arena para disputar una final del Australian Open, pues desde sus inicios en el tenis profesional, el español siempre quedó fuera en los cuartos de final o fases anteriores.

Ahora es el momento de ‘El Niño Maravilla’ de levantar el único título que le hace falta en su vitrina personal, pues ya ha levantado el cetro en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, así que sería la primera ocasión que la afición en Melbourne ve campeón al heredero de Rafael Nadal.

Por su parte, Jannik Sinner sabe lo que es salir campeón en Australia, pues el italiano lo ha conseguido en dos ocasiones, venciendo a Daniil Medvédev y Alexander Zverev en las ediciones de 2024 y 2025, respectivamente, y Carlos Alcaraz puede ser la víctima para que ‘El Zorro’ logre el tricampeonato en Melbourne.

