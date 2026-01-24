¿Descalificación? El tiro de Djokovic que generó pánico y polémica en el Australian Open

El Australian Open vivió uno de sus momentos más tensos del torneo cuando el astro serbio Novak Djokovic quedó en el centro de la polémica. La leyenda del tenis mundial realizó un tiro peligroso que desató pánico en la pista y encendió el debate sobre una posible descalificación, pues fue directo a uno de los recogepelotas.

La acción ocurrió en pleno partido, cuando el serbio, visiblemente molesto tras perder un punto clave, impactó la pelota con fuerza sin mirar, enviándola directamente hacia una de las zonas laterales de la cancha. La pelota pasó muy cerca de uno de los voluntarios. Nole se dio cuenta y extendió la mano en señal de disculpa.

Al final todo quedó en un tenso momento, que no escaló a nada más, pero que generó incomodidad entre los asistes al partido. Novak Djokovic estaba tan concentrado en el juego, que fue hasta el final cuando afirmó que “tuve suerte, fue innecesario”.

Djokovic hace historia

Novak Djokovic se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 400 victorias en partidos de Grand Slam cuando venció por 6- 3, 6 -4, 7-6 (4) a Botic van de Zandschulp en el partido nocturno.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam mejoró su récord de victorias y derrotas a 102-10 en el Abierto de Australia, igualando la marca de Roger Federer de más victorias en el primer major de la temporada.

Sinner avanza en el Abierto de Australia

Jannik Sinner renqueaba y trataba desesperadamente de estirar los calambres en sus brazos y piernas. Había quedado en desventaja por un quiebre en el tercer set, cuando las reglas del calor extremo lo salvaron.

El juego se suspendió durante ocho minutos mientras se cerraba el techo en la Rod Laver Arena el sábado por la tarde, y el dos veces campeón del Abierto de Australia regresó como un hombre revitalizado.

Después de estar al borde de quedar sorpresivamente eliminado Sinner ganó cinco de los siguientes seis games para llevarse el set contra Eliot Spizzirri, 85to del ranking.

Luego hubo otro “descanso de enfriamiento” de 10 minutos entre el tercer y cuarto set, una concesión bajo la política de calor extremo, y Sinner regresó para una vencer el sábado por 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 que destacó un dramático contraste de luz intensa y sombra.

“Tuve dificultades hoy en el aspecto físico. Tuve suerte con la regla del calor”, dijo Sinner, coincidiendo en que las condiciones más frescas en interiores le convenían mucho más que el sofocón de los dos primeros sets. “Trato de mantenerme calmado incluso en un momento como este. Si él sigue jugando como estaba jugando, tal vez yo estaba bajando un poco, tal vez mi torneo terminaba hoy. No lo sé”.

