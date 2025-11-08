Novak Djokovic es campeón de Atenas y acecha el récord histórico de Jimmy Connors

Novak Djokovic acaba de convertirse en campeón del ATP 250 de Atenas, venciendo a Lorenzo Musetti en tres sets por parciales de 4-6, 6-3 y 7-5, para conseguir su título número 101 en su carrera personal y el segundo en este 2025, pues el primero, que fue el centésimo logro para él, ocurrió en el Abierto de Ginebra.

El oriundo de Belgrado, Serbia, y su título número 101 como tenista profesional lo convierten en el tercer tenista más laureado de la historia del deporte blanco, solo por detrás de Roger Federer, quien tiene 103 trofeos, y Jimmy Connors, el número uno de este listado con 109 conquistas, un récord que está buscando Djokovic en su carrera.

El primer episodio fue completamente para el italiano, quien solo tuvo que quebrar el saque del serbio en una ocasión para adjudicar sus primeros seis juegos; de ahí en adelante, Djokovic tomó las riendas del cotejo y logró cuatro breaks durante los últimos dos sets para convertirse en campeón.

El set más apretado fue el último, pues los dos iniciaron defendiendo su saque y en el tercer juego el serbio se puso 2-1 en el marcador; Musetti quebró hasta el sexto game y en el séptimo Nole volvió a hacer de las suyas. Llegaron hasta 12 games y ahí fue donde el serbio ganó con tres puntos de campeonato a su favor.

Novak Djokovic realizó un estupendo trabajo en el ATP 250 de Atenas, pues desde la Ronda de 16 tenistas, el serbio no perdió ni un set ante su rival, pasó por encima del chileno Alejandro Tabilo, en los cuartos de final derrotó a Nuno Borges y en las semifinales doblegó al alemán Yannick Hanfmann, para verse las caras con Lorenzo Musseti en la gran final.

Nole continúa haciendo historia en el deporte blanco, pues con 38 años y 5 meses, se convirtió en el jugador más longevo en el tenis en ganar un título a nivel ATP y la primera raqueta en conseguirlo en 20 países diferentes.

Por su parte, Lorenzo Musetti, quien era el segundo sembrado de la competencia, derrotó a Stan Wawrinka en octavos, a Alexandre Muller en los cuartos de final, venció a Sebastian Korda en la antesala de la gran final y cayó derrotado a manos de Novak Djokovic en el partido por el título.

“Una batalla increíble, tres horas en un duelo agotador físicamente, se lo podía haber llevado cualquiera, así que felicidades a Lorenzo por su gran actuación”, dijo Djokovic.

Además, con su victoria podría estar listo para disputar las ATP Finals en Turín, certamen al que ya está clasificado, pero el serbio aún no confirma su participación en el torneo que termina con una temporada más en el mundo del tenis.

