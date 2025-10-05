Novak Djokovic vomita en plena cancha en Shanghái y las imágenes son preocupantes (VIDEO)

Novak Djokovic se encuentra disputando el Masters 1000 de Shanghái, pero en su partido de la Ronda de 32 tenistas ante el alemán Yannick Hanfmann, el serbio de 38 años dejó una de las imágenes más preocupantes del torneo, pues en plena cancha vomitó en dos ocasiones.

La primera vez, el 24 veces campeón de un Grand Slam se acercó al fondo de la cancha y escupió detrás de un triángulo que estaba en el piso de la cancha; después tuvo la oportunidad de acercarse a su banca, abrió la hielera que estaba detrás de su silla y vomitó de nuevo.

Esto ocurrió por las altas temperaturas que se han presentado en la ciudad de China, pues durante los partidos el calor llega a rebasar los 30 grados centígrados, mientras que en la noche no baja de 25 grados.

🚨🚨



La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai.



Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025

Novak Djokovic se instaló en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái

A pesar de vomitar en dos ocasiones durante el partido, Novak Djokovic sigue en pie en el Masters 1000 de Shanghái tras vencer en tres sets al tenista alemán Yannick Hanfmann. El serbio de 38 años logró parciales de 6-4, 5-7 y 3-6 para instalarse en los octavos de final.

El máximo ganador de títulos de Grand Slam se medirá ante el español Jaume Munar en busca de meterse a los cuartos de final del certamen, pero Novak Djokovic volverá a jugar con las altas temperaturas de Shanghái, una problemática que han sufrido varios tenistas durante la competencia.

Novak Djokovic está en busca de su segundo título de la temporada, pues al día de hoy, el serbio solo ha podido salir con la mano en alto del ATP 250 de Ginebra, Suiza, pero no tendrá un camino fácil, pues raquetas como Zverev y Musetti aún siguen en pie en Shanghái.

Shanghai nights hit different. Your energy and support carried me through 🙏🏼. 谢谢 pic.twitter.com/JpHWLuiaPr — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 5, 2025

El Masters 1000 de Shanghái tiene el mismo problema Cincinnati Open

Novak Djokovic sufrió los terribles estragos de jugar a altas temperaturas en las canchas de Shanghái, pero esta problemática también ocurrió hace poco menos de tres meses en el Abierto de Cincinnati, que también es un torneo nivel 1000 de la ATP.

De igual manera, en Estados Unidos el calor hizo de las suyas, pues varios jugadores se quejaron de lo ocurrido y lo peor de ese certamen es que las pistas están al aire libre, así que los tenistas tenían que disputar sus partidos al pleno rayo del sol.

Es por eso que varios torneos han decidido que los partidos sean en la tarde o noche, para que el calor no afecte en el rendimiento de las raquetas.

DCO