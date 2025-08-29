Novak Djokovic se instala en octavos de final del US Open tras brillante actuación ante Cameron Norrie

Novak Djokovic tuvo una destacada actuación ante Cameron Norrie en la tercera ronda del US Open.

El serbio Novak Djokovic dio una muestra más de su calidad y temple al imponerse al británico Cameron Norrie por 6-4, 6-7, 6-2 y 6-3 para acceder a los octavos de final del US Open, después de dos horas y 49 minutos.

No fue un partido sencillo para Nole en el Arthur Ashe Stadium, pues un combativo Norrie lo puso contra las cuerdas un momento y se llevó el segundo set.

¿¡ESTÁ CONFIRMADO QUE DJOKOVIC TIENE 38 AÑOS?! 😱🤯



📺 Mirá nuestros partidos del #USOpen en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/gZuahZiks1 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 30, 2025

Pero Novak Djokovic sacó toda su experiencia a flote y en las siguientes dos mangas salió avante para consumar su victoria con espectaculares saques y 18 aces, además de 50 tiros ganadores.

Con su espectacular servicio durante el encuentro, el ganador de 24 títulos de Grand Slam dejó en el camino a Cameron Norrie para cumplir con los pronósticos en el duelo de la tercera ronda y seguir vivo en la búsqueda del trofeo del US Open.

¿Quién es el próximo rival de Novak Djokovic en el US Open?

El siguiente rival de Novak Djokovic en el US Open es el alemán Jan-Lennard Struff.

El encuentro entre el serbio y el germano se llevará a cabo el domingo 31 de agosto, cuando definan a uno de los cuartofinalistas en el Abierto de Estados Unidos.

Jan-Lennard Struff viene de eliminar al estadounidense Frances Tiafoe en la tercera ronda del US Open.

Celebrating a trip to week 2 for @DjokerNole 😤 pic.twitter.com/0suObYfrTM — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Las otras víctimas de Novak Djokovic en lo que va del US Open han sido los estadounidenses Learner Tien y Zachary Svajda en la primera y segunda ronda, de manera respectiva.

¿Cuántos títulos del US Open ha ganado Novak Djokovic?

El serbio Novak Djokovic ha ganado 24 títulos de Grand Slam durante toda su carrera, de los cuales cuatro han sido en el US Open.

Nole se coronó en el torneo que se celebra en Nueva York en las ediciones de 2011, 2015, 2018 y 2023. Rafael Nadal, Roger Federer, Juan Martín del Potro y Daniil Medvedev han sido las víctimas del balcánico en las finales que ganó en el Abierto de Estados Unidos.

Sin embargo, Novak Djokovic suma seis finales perdidas en el US Open, la más reciente de ellas en el 2021 a manos del ruso Daniil Medvedev.

EVG