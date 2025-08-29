Club América defiende a su afición tras cierre arbitrario de calles cercanas al Estadio Ciudad de los Deportes.

La Alcaldía Benito Juárez tomó la decisión de que el encuentro entre el América contra Pachuca fuera mañana a puerta cerrada, por supuestamente bloquear una calle. Sin embargo, el Estadio Banorte y Grupo Ollamani desmiente lo dicho por la Alcaldía y demuestran, con fotos, que son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, dependientes de la misma Alcaldía, quienes cierran la calle.

El América argumentó que no tiene elementos de seguridad y que ellos no llevaron ningún acto de esa naturaleza. En tanto, la Liga MX conmina al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza, a que reconsidere su decisión, da total apoyo al Club y califica el acto como una arbitrariedad.

El juego se llevará a cabo el día de mañana a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mismo que viene funcionando como casa del Club América, ante la remodelación que se está llevando a cabo en el Estadio Banorte, al ser anfitrión de la inauguración y distintos juegos del Mundial de Futbol 2026.

El Club América dejó ver que defenderá enérgicamente a su afición y que en caso de que se vean afectados, se reserva el derecho de ejercer acciones legales.

El Estadio Banorte informa 🏟️ pic.twitter.com/WidhItUZ7L — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) August 29, 2025

La facultad de cuidar la vía pública es claramente de la Alcaldía, por lo que resulta absurdo castigar al Club América y a su afición por ello, señalan diversos comentarios en redes sociales.

Algunos medios han señalado que la decisión del Alcalde es derivada de que no se le quiso dar trato VIP para asistir al juego, dado que él es un aficionado americanista.

El Alcalde hasta el momento no ha desmentido que en distintas ocasiones ha recibido trato especial para ver al Club América.

JVR