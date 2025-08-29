Cae avioneta privada en Reynosa, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas reportó la caída de una avioneta privada en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya de Reynosa.

Añadió que se atienden a personas que resultaron heridas. Hasta el momento, ha informado sobre posibles víctimas del accidente; sin embargo; se habla de una persona muerta y al menos dos lesionadas.

La avioneta que se desplomó tiene la matrícula XB-BZK. No hay datos certeros sobre los propietarios de la aeronave. En redes sociales, afirmaron que entre los pasajeros se encontraría el empresario José Armando Cantú Barragán.

“Se recomienda extremar precauciones al circular por la zona”, señaló la Vocería de Seguridad Tamaulipas en una publicación realizada en la red social X.

Al lugar del accidente acudió personal de auxilio para trasladar a las personas que resultaron lesionadas, mientras elementos de la Guardia Estatal acordonaron el lugar.

