Pobladores de Puerto Marqués detienen obras de Marina Bus, en Acapulco.

Un grupo de pobladores de Puerto Marqués, en Acapulco, detuvieron las obras de remodelación para el desembarque de tripulantes del transporte marítimo Marina Bus.

Los inconformes acusaron que el Gobierno federal no ha cumplido los compromisos que se establecieron con la comunidad previamente, como el dragado de la laguna Negra y del drenaje.

En este sentido, el comisario de Puerto Marqués, Martín Carmona Salinas, acusó que ninguna autoridad se ha acercado para atender la situación, la cual fue acordada con la anterior directora de Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), Lyndia Quiroz Zavala.

El cambio de administración dejó en el limbo los compromisos adquiridos, por lo que los inconformes pidieron al actual director de FONATUR, Sebastián Ramírez Mendoza, que informe los proyectos y trabajos a realizar en el poblado.

Los habitantes de la zona pidieron a los trabajadores de las obras de remodelación que se retiraran del lugar. Ahora, afirmaron que esperarían la llegada de las autoridades federales en el muelle para buscar un acuerdo sobre el proyecto Marina Bus.

Marina Bus marca un parteaguas en la movilidad urbana y turística

El Gobierno de México afirmó que el transporte Marina Bus permitirá traslados ágiles, seguros y sustentables a lo largo de la bahía, que beneficiará a miles de habitantes y visitantes.

Asimismo, indicó que el proyecto fortalecerá la vocación turística del puerto y contribuirá a la economía local, con lo que se busca convertir a Acapulco en un referente nacional e internacional de movilidad costera.

El Marina Bus estará operado por la Secretaría de Marina y ya fue inaugurada la primera etapa por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 23 de agosto del 2025, con la presencia de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez.

JVR