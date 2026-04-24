Revive los mejores momentos del 70 aniversario de la Arena México; Máscara Dorada ganó el Campeonato Universal

La Arena México es el recinto más querido por la afición al pancracio nacional y que muestra a todos los turistas un pedacito de la cultura mexicana. Este viernes 24 de abril se celebró el 70 aniversario de este lugar, con una cartelera que no quedó a deber a todos los asistentes.

El evento estelar fue la lucha por el Campeonato Universal 2026 entre Máscara Dorada, Hechicero y Black Tiger. Ellos dejaron el alma arriba del cuadrilátero, pero al final fue XXX quien salió con la mano en alto para cerrar la actividad de esta fiesta para el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

🤩 ¡Es hoy, es hoy!

📍Arena México

🗓️ Viernes 24 de Abril '26

🕣 8:30 p.m.



BOLETOS AGOTADOS

📺 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/ObRNaZ29Zh#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/E9PezoZNKG — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 24, 2026

MÁSCARA DORADA ES EL CAMPEÓN UNIVERSAL 2026

Para cerrar una noche de celebración en la Arena México, Máscara Dorada, Hechicero y Black Tiger se enfrentaron para definir al Campeón Universal 2026 del CMLL, un enfrentamiento que dejó momentos únicos en el encordado.

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Cuando parecía que Black Tiger se llevaría la victoria después de escupirle un líquido verde a Hechicero, mandarlo fuera del ring y tener a Máscara Dorada en la lona, este último se recuperó, contraatacó a su rival, fue a golpear fuera del cuadrilátero a Hechicero caminando sobre las cuerdas y regresó para terminar con Black Tiger.

Máscara Dorada volvió a subir a lo más alto del encordado; con la ovación del público, se lanzó encima de Black Tiger y logró la cuenta de tres por parte de la referí para proclamarse Campeón Universal 2026 en el 70 aniversario de la Arena México.

¡Máscara Dorada hace historia! El Campeón Universal 2026 es El Joven Maravilla, quien ha superado en un espectacular triangular a Hechicero y Black Tiger. #ViernesEspectacularCMLL

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La Copa 70 aniversario se queda en el CMLL

Antes del evento estelar de esta noche, un combinado del Consejo Mundial de Lucha Libre se enfrentó a La Familia de Don Callis, en una lucha de poder y varios movimientos fuera del ring, con los que la afición se volvió loca y se levantó de su asiento.

La Arena México poco a poco iba tomando más emoción en cada movimiento, en cada llave y en todos los sometimientos que ocurrieron dentro del ring.

Para llevarse la victoria, Místico fue el que sometió a Rocky Romero contra la lona y, haciéndole una llave, fue como consiguió que el integrante de La Familia de Don Callis se rindiera para que Místico, Último Guerrero, Ángel de Oro y Neón ganaran frente a su gente.

¡La Copa 70 Aniversario es para el CMLL! Místico, Último Guerrero, Ángel de Oro y Neón han derrotado a La Familia de Don Callis (Rocky Romero, El Clon, Volador Jr. y Mark Davis) #ViernesEspectacularCMLL

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México gana en el evento internacional contra Japón

En un enfrentamiento entre un equipo conformado por técnicos y rudos y una cuarteta japonesa, el conjunto de México se llevó la victoria. Templario fue el que logró la cuenta a tres para darle la victoria a los luchadores de nuestro país.

Uno de los que se llevó los reflectores fue Soberano Jr., que al inicio de la lucha le propinó algunos golpes a su rival y le mostraba los músculos a la afición, además de que Esfinge entró con fuerza para medirse a los cuatro japoneses a la vez.

Toda la afición gritaba “México” al unísono y ayudó al referí a lograr la cuenta a tres para terminar el tercer evento de la noche, en el que Templario, Soberano Jr., Esfinge y Bárbaro Cavernario se llevaron la victoria.

Kushida, Yutani, Okumura y Shoma Kato han sido superados en el evento especial por el combinado mexicano integrado por Templario, Soberano Jr., Esfinge y Bárbaro Cavernario. #ViernesEspectacularCMLL

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Zeuxis se lleva la Copa 70 Aniversario de la Arena México de Amazonas

El segundo evento de la noche fue para las Amazonas; India Sioux, La Jarochita, Lluvia, Tessa Blancharo, Zeuxis, Reyna Isis, Olimpia y Keyra fueron las participantes en este enfrentamiento que levantó a la afición de su butaca.

La primera eliminada fue una de las favoritas, India Sioux; después le siguió Keyra y la tercera en salir fue Reyna Isis. Al final, fue Zeuxis quien se llevó la victoria para levantar la Copa 70 Aniversario de la Arena México de Amazonas.

Zeuxis sometió a La Jarochita, la levantó por los aires de cabeza y con un sentón dejó a su rival en la lona para conseguir la cuenta a tres para levantar el título en la Arena México.

¡Zeuxis es la ganadora de la Copa 70 Aniversario de la Arena México de Amazonas! #ViernesEspectacularCMLL

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Los Dragones ganaron en el arranque del 70 aniversario de la Arena México

La primera lucha de la noche fue entre Los Dragones y la tripleta conformada por Villano III Jr., El Elemental y el Hijo del Villano III, un enfrentamiento que fue a una caída sin límite de tiempo.

Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario fueron mejores la mayor parte del tiempo y fue Dragón Rojo Jr. quien se lanzó desde la tercera cuerda con los pies por delante para vencer a Hijo del Villano III y lograr la cuenta de tres.

DCO