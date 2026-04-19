Así fue la espectacular entrada de Penta Zero Miedo en WrestleMania 42 que le dio la vuelta al mundo (VIDEO)

El gladiador mexicano Penta Zero Miedo defendió con éxito su título del Campeonato Intercontinental de la WWE en una gran lucha de escaleras en WrestleMania 42, pero antes le dio la vuelta al mundo con su espectacular entrada.

El esteta orgullo de Ecatepec de Morelos saltó a escena con su característica música, pero su vestuario tenía algo nuevo, pues salió con una equipación que hace alusión a una armadura que utilizaban los samuráis. Desde el pecho hasta el casco.

Estuvo acompañado por fuegos artificiales todo el camino hasta el ring, en donde ya lo esperaban las escaleras para el combate. También hizo su famoso paso al caminar que ha atrapado a los aficionados y hasta otros luchadores.

En WrestleMania 42 el mexicano retuvo su campeonato al salir vencedor en una lucha de escaleras en donde Je’Von Evans, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Rey Mysterio fueron sus contrincantes.

Penta Zero Miedo y su impacto en la WWE

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y del mundo. En el tiempo que lleva dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Sus actuaciones lo llevaron a ganarse oportunidades titulares, aunque no ganó de inmediato, pues perdió ante Dominik Mysterio la oportunidad de ser campeón Intercontinental, aunque a la postre tuvo otra chance y no la desaprovechó.

El Zero Miedo debutó en WWE como parte de un Monday Night Raw y lo hizo con victoria sobre Chad Gable, en una noche que quedará para el recuerdo. El gladiador mexicano cayó con el pie derecho en la empresa y fue considerado para el Royal Rumble 2025 a pesar de tener poco tiempo dentro del roster.

Penta Zero Miedo ha demostrado que su impacto va más allá del ring, conectando con los fans, representando al legado de la lucha libre mexicana y aporta frescura a las historias de la empresa.

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