¡Orgullo mexicano! Penta Zero Miedo gana en WrestleMania 42 y sigue siendo el Campeón Intercontinental de WWE (VIDEO)

El luchador mexicano Penta Zero Miedo hizo historia esta tarde al defender en WrestleMania 42 el Campeonato Intercontinental de la WWE. El orgullo de Ecatepec resultó ganador del combate de escaleras ante otros cinco rivales.

Para ganar Penta le aplicó un Mexican Destroyer desde una escalera a Je’Von Evans. Después, el gladiador azteca subió a lo alto de otras de las escaleras y desamarró el cinturón del Campeonato Intercontinental. En este tipo de contiendas es la única forma de ganar.

PENTA RETAINS THE IC TITLE!!! 🏆 @PENTAELZEROM



The FIRST HOUR of #WrestleMania is LIVE RIGHT NOW on ESPN! pic.twitter.com/ts4c6nPGOB — WWE (@WWE) April 19, 2026

El reinado de Penta con el título Intercontinental ha dejado grandes momentos, pero sin duda el defender la corona en una lucha de escaleras en el segundo día de WrestleMania 42 es el mayor de punto de su carrera deportiva.

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WrestleMania es el evento en donde todos los luchadores sueñan con estar. Los rivales del mexicano fueron Je’Von Evans, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Rey Mysterio. Todos ellos intentaron destronar a Penta, pero no pidieron hacerlo.

Cristiano Ronaldo aparece en Wrestelmania

Este fin de semana la WWE se está llevando los reflectores en el mundo del deporte, ya que se está disputando el evento más grande de la empresa estadounidense, Wrestlemania, en donde IShow Speed tuvo participación en el primer día de actividad.

El streamer estadounidense participó en una 6-Man Tag Team Match, haciendo equipo con Austin Theory y Logan Paul para enfrentar a Jimmy Uso, Jey Uso y LA Knight; sin embargo, al final, el creador de contenido terminó lanzándose contra su propio compañero.

Esto ocurrió cuando la pelea llegó a su fin, ya que Logan Paul se enojó con Speed porque para él, el streamer tuvo la culpa de su derrota. Los hermanos Uso y LA Knight defendieron a Speed y ellos mismos incentivaron al influencer a lanzarse desde uno de los postes del ring contra Logan Paul, aunque antes de hacerlo, realizó la mítica celebración de Cristiano Ronaldo.

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