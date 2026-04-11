Penta Zero Miedo retiene título intercontinental de WWE tras vencer a El Hijo del Vikingo (VIDEO)

Penta Zero Miedo retuvo este sábado el título intercontinental de la WWE. Lo hizo tras imponerse a El Hijo del Vikingo en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

Con este victoria, el Zero Miedo aseguró su presencia en la WrestleMania 42, a celebrarse el próximo fin de semana (18 y 19 de abril) en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

¡¡PENTA RETIENE EL TÍTULO!! 🏆

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Penta el Zero Miedo venció a El Hijo del Vikingo en AAA para retener el campeonato Intercontinental.



NUEVA DEFENSA EXITOSA DEL MEXICANO. 😮‍💨🇲🇽pic.twitter.com/1ByRsXQpX3 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) April 12, 2026

A pesar de que El Hijo del Vikingo recurrió a golpes al cuerpo y castigos aéreos, le fue imposible derrotar a Penta Zero Miedo.

Así se llevó la victoria Penta Zero Miedo

En un inicio, Penta Zero Miedo tomó las riendas de la lucha. Sin embargo, posteriormente apareció Dorian Roldán, director general de AAA, pero fue expulsado.

El Hijo del Vikingo quiso golpear al Zero Miedo, pero Mini Vikingo interfirió y le pegó con el trofeo, situación que aprovechó el de Ecatepec para aplicar un Mexican Destroyer y retener el título intercontinental de WWE.

EVG