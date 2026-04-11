Nico Ibáñez sale en el carrito de las desgracias del Clásico Joven y su lesión puede ser de gravedad (VIDEO)

El Clásico Joven va de mal en peor para el Cruz Azul, ya que primero recibieron un gol del ‘Pato’ Salas casi al inicio del encuentro y minutos más tarde su delantero Nico Ibáñez quedó tendido en el césped por una lesión que podría ser de gravedad.

Se jugaba el 34′ de tiempo corrido cuando la Máquina tenía el balón en su posesión y Nico Ibáñez intentó realizar un desmarque hacia la portería del América; sin embargo, sintió un tirón cerca del talón, de inmediato se tiró a la cancha y se llevó las manos al rostro.

El árbitro central detuvo las acciones en el Clásico Joven para que Nico Ibáñez fuera atendido por los médicos del Cruz Azul, ya que Rodolfo Cota pidió la entrada de los mismos; lamentablemente, el delantero tuvo que salir del Clásico Joven en el carrito de las desgracias.

¡Se encienden las alarmas en Cruz Azul, Nico Ibáñez sale entre lágrimas por lesión! 🤕🥺💔#CasaDeColosos pic.twitter.com/zz6AiiSI2C — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Esta es la terrible lesión que podría sufrir Nico Ibáñez

En cuanto Nicolás Ibáñez se tiró al césped en el campo rival, las suposiciones de la lesión que sufre el delantero comenzaron a presentarse en la transmisión del encuentro, pues parecía algo de gravedad.

El narrador y comentaristas platicaban que podría tratarse de una rotura de ligamento cruzado, como lo que sufre Luis Ángel Malagón desde hace unas semanas, esto por el gesto que hizo al momento de caer, pues se llevó la mano cerca del tobillo.

Sin embargo, cuando inició la parte complementaria del encuentro, el reportero en cancha comentó que la banca del Cruz Azul espera que sea un tema muscular a la altura del gemelo, aunque hay que esperar los resultados de los exámenes médicos.

Cruz Azul atraviesa un pésimo momento en sus últimos cinco partidos

El Cruz Azul se convirtió en un equipo candidato al título de la Liga MX por sus actuaciones en el Clausura 2026; sin embargo, en sus últimos cinco partidos, el equipo de Nicolás Larcamón ha demostrado un nivel futbolístico muy pobre.

Desde el empate con Pumas a dos goles, la Máquina no ha podido ganar en la temporada, así que el Clásico Joven es una gran oportunidad para volver a la senda del triunfo en la campaña.

Sus últimos cinco resultados son empate ante Pumas, Monterrey y Mazatlán, mientras que el Pachuca y el LAFC derrotaron a La Máquina hace algunas semanas.

DCO