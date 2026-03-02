¡Es el Rey! Penta Zero Miedo se proclama campeón intercontinental de WWE

El mexicano Penta Zero Miedo se convirtió en el nuevo campeón intercontinental de la WWE después de derrotar a Dominik Mysterio en el evento estelar de Monday Night RAW, evento que se llevó a cabo en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis, Indiana.

El de Ecatepec aplicó un Mexican Destroyer para imponerse al autoproclamado “mejor de los Mysterios”, quien no recibió ayuda de parte de Finn Balor. Penta Zero Miedo consiguió así su primer campeonato desde su llegada a la WWE en enero del 2025.

Así consiguió Penta Zero Miedo su victoria sobre Dominik Mysterio

La lucha entre Dominik Mysterio y Penta Zero Miedo comenzó a punta de golpes. El oriundo de Ecatepec quiso imponerse por velocidad con combinaciones rápidas, pero el de San Diego recurrió a las marrullerías en respuesta.

Penta arrinconó a Dominik en el esquinero, pero reaccionó con una DDT en la ceja del ring que de momento cambió el rumbo del combate.

Dom amarró al Zero Miedo con las cuerdas y le conectó varios pisotones. Pero el de Ecatepec resistió y encendió de nueva cuenta a la afición con movimientos explosivos, entre ellos un backcracker.

La tensión fue en aumento luego de que Dominik Mysterio pidió el martillo de la campana, mismo que JD McDonagh estuvo a punto de dárselo, pero Finn Bálor lo impidió. El mexicano se lanzó con un vuelo hacia los integrantes de The Judgment Day, volvió al ring y esquivó un fallido 619.

It's PENTA TIME 🔥@PENTAELZEROM defeats Dominik Mysterio and is the new Intercontinental Champion! pic.twitter.com/V9khbIr1ra — WWE (@WWE) March 3, 2026

Aprovechando el error, el Zero Miedo sorprendió a Dom con un contundente Mexican Destroyer para asegurar el triunfo que lo proclamó campeón intercontinental de WWE.

Penta Zero Miedo, tercer mexicano campeón de Intercontinental de WWE

Con su victoria sobre Dominik Mysterio, Penta Zero Miedo se convirtió en el tercer luchador mexicano en conquistar un título de la WWE.

El gladiador de 41 años de edad se unió a Alberto del Río y a Dragon Lee, los otros tricolores que se han proclamado monarcas intercontinentales de la compañía estadounidense.

Penta Zero Miedo logró lo que parecía imposible: bajar del trono a Dominik Mysterio sin interferencias directas, poniendo así fin a un capítulo intenso.

