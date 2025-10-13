Dominik le pega a Penta con un martillo y deja una de las imágenes más dolorosas de la lucha libre (VIDEO)

Una de las mayores rivalidad en la actualidad de la WWE tuvo un capitulo más, pues en Australia, como parte de RAW, Dominik Mysterio retuvo su título del Campeonato Intercontinental ante el mexicano Penta Zero Miedo, pero el combate no estuvo exento de polémica, pues Dom utilizó un martillo para ganar.

Considerado como uno de los mejores rudos de los últimos años, Dominik Mysterio, o también conocido como Dirty Dom, derrotó por tercera vez en un mano a mano al luchador originario de Ecatepec, pero lo hizo ayudado de un martillo, herramienta que utilizó para golpear a Penta y después aplicarle un 619.

DOMINIK MYSTERIO RETAINS THE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP.



DOM USES A HAMMER TO BEAT PENTA FOR A THIRD TIME 😭#WWERaw pic.twitter.com/E09QLi3377 — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) October 13, 2025

Así se vivió la derrota de Penta

Penta estaba caminando hacia Dom, quien estaba con una rodilla en el piso y de manera sorprendente sacó el martillo y golpeó a su rival, acción que no vio el árbitro porque estaba distraído. El mexicano cayó en las cuerdas. Dominik se guardó la herramienta en la bota, hizo el 619 y después subió a lo más alto de la tercera cuerda y con una plancha se llevó el triunfo.

Apenas terminó la contienda, Dirty Dom bajó del ring, corrió a pedir sus cinturones y aventó el martillo, para que el tercero sobre la superficie no viera la herramienta con la que se realizó la trampa.

Al final, Penta Zero Miedo perdió otra oportunidad de ganar un campeonato en la WWE, mientras que Dominik Mysterio retuvo el Campeonato Intercontinental, además que tiene el Megacampeonato de AAA, el cual ganó ante El Hijo del Vikingo.

DOMINIK MYSTERIO DEFEATS PENTA AFTER NAILING HIM WITH A HAMMER 619.



THIS WAS EASILY ONE OF THE MOST CREATIVE FINISHES OF THE YEAR 😂🔥#WWERaw



pic.twitter.com/ZEecJ15yB2 — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) October 13, 2025

Pese a la derrota, el luchador azteca sigue siendo uno de los estetas más relevantes de la WWE, empresa a la que llegó a inicios de este año, debutando en Raw y lo hizo con victoria sobre Chad Gable, en una noche que quedará para el recuerdo.

El gladiador mexicano tuvo que batallar bastante para poder cumplir su sueño de estar en la empresa de lucha libre más grande del mundo y fue considerado para el Royal Rumble 2025 a pesar de tener poco tiempo dentro del roster.

La rivalidad entre Penta y Dom no parece que baya a terminar pronto y puede que el de Ecatepec tenga revancha, pero por el Megacampeonato de AAA, pues se ha dicho que llegará a la empresa mexicana.

