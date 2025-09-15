Penta Zero Miedo se pone a servicio de la AAA; la amenaza es contundente contra una de las super estrellas de la WWE

El luchador mexicano Penta Zero Miedo apareció en la segunda edición de Worlds Collide, en donde lanzó un fuerte mensaje para todo el roster de la Triple A, pero más allá, se tomó el tiempo de mandar un claro reto para la super estrella Domink Mysterio.

Durante un segmento en Estadio Cox Pavilion, en Las Vegas, el Zero Miedo dijo que estará al servicio de la Triple A, además que sentenció que va por el Megacampeonato, sin importar al rival que tenga frente.

“Les tengo una noticia, cuando Triple A me requiera, voy a hacer algo que nunca hice mi carrera en México... Ganar el Megacampeonato de Triple A, no me importa quién lo tenga, ni quién lo va a ganar, ni quién lo va a llegar a ganar después de esta noche, lo que sí les prometo es que vendré a este ring a pelear con sangre, sudor y lágrimas para convertirme en el Megacampeón de Triple A”, dijo Penta.

Penta amenaza a Domink Mysterio

Las palabras del originario de Ecatepec, en el Estado de México, resonaron fuerte en el mundo de la lucha libre, pues de manera un poco inesperada confirmó que se pondrá a disposición de la AAA para un nuevo capítulo que promete polémica y acción sin límites.

Con el objetivo del Megacampeonato de la AAA, el mexicano también tuvo tiempo de revivir su rivalidad con Domink Mysterio, asegurando que primero ira tras el campeonato Intercontinental de WWE que está en poder de Dom.

“Voy a covertirme en el Megacampeón de Triple A, pero, sin antes, vencer al pen#$” de Dominik Mysterio por el Intercontinental Championship", aseguró el mexicano.

Penta Zero Miedo presente en WWE Raw

La buena noticia para los aficionados de la lucha libre es que Penta Zero Miedo sí estará este lunes en Monday Night Raw. El esteta azteca tendrá un mano a mano con un excampeón como Kofi Kingston. La función de podrá ver en Netflix.

Adam Pearce, gerente general de la marca Raw, confirmó que Penta y Kofi Kingston se enfrentarán en una lucha individual, una reedición de una enfrentamiento que tuvieron a finales de agosto y en donde el mexicano perdió.

La función de este lunes se realiza en el MassMutual Center de Springfield, Massachusetts, además que será una hora antes de lo habitual, a las 17:00 en México, y sirve como preámbulo de Wrestlepalooza.

