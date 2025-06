Penta Zero Miedo y Andrade ganan en SmackDown antes de Money in the Bank (VIDEO)

Penta Zero Miedo y Andrade unieron fuerzas y salieron victoriosos sobre el equipo de American Made en la víspera del evento de Money in the Bank, luego de que la WWE puso a los dos mexicanos en la lucha de escaleras en un combate en SmackDown.

El asunto no resultó sencillo para los luchadores nacionales, pues las constantes ayudas de Chad Gable provocaron que la lucha se alargara, pero los tricolores consumaron su victoria.

Todo este conflicto empezó a raíz de una discusión en la que Penta Zero Miedo y Andrade afirmaron que Chad Gable no iba a poder imponerse al Hijo del Vikingo en Worlds Collide, lo que generó molestia, por lo que se pactó el combate en parejas.

Ya arriba del ring, la superioridad de Andrade y Penta Zero Miedo fue más que notoria, aunque las cosas no resultaron del todo tranquilas para ellos.

Poco antes de que terminara la lucha, Chad Gable interfirió con un ataque al Zero Miedo, aprovechando que el referí estaba descuidado. Sin embargo, llegó el Vikingo para irse sobre el Grande Americano y llevárselo del ringside.

Andrade se combinó con Penta Zero Miedo, quien aplicó el Mexican Destroyer y para que ambos vencieran al American Made por el conteo de tres segundos.

Penta Zero Miedo visita escuela en su natal Ecatepec

El luchador mexicano Penta Zero Miedo aprovechó una pausa en la WWE para visitar el Colegio Solidaridad Nacional, escuela en la que estudió la primaria en su natal Ecatepec, Estado de México.

Durante su visita a dicho centro escolar, el Zero Miedo mandó un inspirador mensaje a niñas y niños, a los que les habló de la importancia de no ponerse límites de su lugar de origen, pues aseguró que está en cada uno plantearse metas y lograrlas.

“No importa, porque seguro han escuchado muchas cosas de estas, que, porque vivimos en Ecatepec, porque es un municipio peligroso, porque no se puede, porque no tenemos oportunidades, pero yo les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que eso es una mentira”, aseveró Penta Zero Miedo en su discurso ante los pequeños, quienes lo recibieron al coro de “Cero Miedo” y con aplausos.

El luchador de 40 años de edad, quien desde este año compite en la WWE, invitó a niñas y niños del Colegio Solidaridad Nacional a tener disciplina para que logren cada uno de sus objetivos.

