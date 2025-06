Penta Zero Miedo visita escuela en la que estudió la primaria y da un inspirador mensaje a los niños (VIDEO)

Penta Zero Miedo sorprendió a los niños de la escuela en la que estudió la primaria.

El luchador mexicano Penta Zero Miedo aprovechó una pausa en la WWE para visitar el Colegio Solidaridad Nacional, escuela en la que estudió la primaria en su natal Ecatepec, Estado de México.

Durante su visita a dicho centro escolar, el Zero Miedo mandó un inspirador mensaje a niñas y niños, a los que les habló de la importancia de no ponerse límites de su lugar de origen, pues aseguró que está en cada uno plantearse metas y lograrlas.

“No importa, porque seguro han escuchado muchas cosas de estas, que, porque vivimos en Ecatepec, porque es un municipio peligroso, porque no se puede, porque no tenemos oportunidades, pero yo les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que eso es una mentira”, aseveró Penta Zero Miedo en su discurso ante los pequeños, quienes lo recibieron al coro de “Cero Miedo” y con aplausos.

El luchador de 40 años de edad, quien desde este año compite en la WWE, invitó a niñas y niños del Colegio Solidaridad Nacional a tener disciplina para que logren cada uno de sus objetivos.

“No se rindan de sus sueños, sea lo que sea que quieran lograr. Yo sé que todos ustedes pueden, sólo hay que tener la disciplina, hay que ponerle principios, hay que ponerle enfoque a lo que realmente quieren hacer y hacer a un lado todo lo que los distrae”, resaltó.

Penta Zero dará conferencias en escuelas públicas

La visita al colegio en el que cursó la primera es apenas la primera en la iniciativa que Penta Zero Miedo tiene de inspirar a las nuevas generaciones por medio de su historia de vida.

Con este fin en mente, Penta dará una serie de conferencias gratuitas en diferentes escuelas públicas de su natal Ecatepec a partir del ciclo escolar 2025-2026.

Penta Zero Miedo quiere que los pequeños lo vean como un ejemplo a seguir para cumplir sus metas en la vida, independientemente del camino que cada uno de ellos elija.

Penta Zero Miedo tiene su cómic en Luchaverse

Penta Zero Miedo ya tiene su cómic en Luchaverse, al igual que su hermano Rey Fénix.

En esta ficción, ambos luchadores encuentran un origen de niños educados por Misioneros, y luego adoptados por una pareja que los lleva a viajar por el mundo para aprender los secretos de múltiples culturas y disciplinas hasta que además recae en ellos una fuerza milenaria que les concede poderes extraordinarios.

Es un atractivo regreso a la fórmula de los hermanos aventureros tipo la serie Supernatural, cuyo principal ingrediente está en el contraste de personalidades, a lo que en este caso se agrega las conocidas habilidades de combate de ambos.

